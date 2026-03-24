इंट्रीग्रेटेड टोल : महाराष्ट्र-आगरा हाइवे पर मुरूम डालकर 8 को किया चालू, हर माह 10-15 करोड़ की अवैध वसूली

एमप्री-महाराष्ट्र बार्डर पर प्रतिदिन 12 हजार वाहनों का ट्रैफिक है। इसमें सभी छोटे-बड़े वाहन शामिल हैं। अकेले 8 हजार वाहन लोडिंग के हैं। यदि लोडिंग वाहनों का औसत 7 हजार लें और प्रति वाहन से वसूली का औसत 500 रुपए लिया जाए तो हर रोज 3.50 लाख रुपए वसूली होती है। इस औसत से हर माह 10 करोड़ होता है। शेष 5 हजार लोडिंग के छोटे व सवारी वाहनों का औसत 300 रुपए की दर से लिया जाए तो हर रोज 15 लाख रुपए होते हैं। यह राशि हर माह 4.50 करोड़ रुपए होती है। कुल मिलाकर यहां हर माह 10 से 15 करोड़ रुपए हो रही है।