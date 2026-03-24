अनुठी परंपरा… जूठी पत्तल उठाना यहां शर्म का नहीं बल्कि गर्व का विषय, इसके लिए लगाते है बढ़चढ़ कर बोली

501 से शुरू होकर 5 हजार तक पहुंची बोली

गुरव समाज पंचायत गुप्तेश्वर शिव मंदिर द्वारा इस वर्ष तापडिय़ा गार्डन में माता के पूजन के साथ भंडारे का आयोजन हुआ। यहां पत्तल लगाने व उठाने की बोलियां लगाई गई। समाज के लोगों ने जूठी पत्तल उठाने की बोली लगाई। बोली 501 रुपए से शुरू हुई 5 हजार रूपए तक पहुंची। प्रथम एवं दूसरी बोली उदय परिवार एवं परदेसी परिवार द्वारा प्राप्त की गई। समाजजनों नेहा जुगल सावनेर, राधाबाई काले परिवार, रितेश काले, रितेशा सोमनाथ काले, हर्ष काशीनाथ काले, अमित काले एवं पूरे समाज द्वारा भंडारे में सहयोग स्वरूप दान भी दिया।