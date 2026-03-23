आमाखुजरी बीट में एक ही रात में टपरी बनाकर अतिक्रमण, गड्ढे बंद कर खेती के लिए तैयार की जमीन

आमाखुजरी बीट में फिर से अतिक्रमण होने लगा है। यहां पिछले साल वन विभाग ने अतिक्रमण कारियों को हटाकर गड्ढे खोद दिए थे। लेकिन अब अचानक अतिक्रमण की बाढ़ सी आ गई है। अतिक्रमण करने वाले आसपास के जिलों के बताए जा रहे हैं, जो पूर्व में जेसीबी से खोदे गए गड्ढों को वापस मिट्टी डालकर बंद कर रहे हैं। उन्होंने कुछ जगह ट्रैक्टर व हल चलाकर जमीन को खेती के लिए तैयार भी कर दिया है। सैकड़ों हेक्टेयर जमीन पर फिर से अपना कब्जा जमा लिया है। यह करीब 50 लोग हैं जो लगाकर इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, जिन्होंने बारिश के पानी में उग आए पौधों को भी उखाड़कर फेंक दिया।