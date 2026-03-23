गणगौर पर्व : इसर राजा, गौरा पार्वती माता को झूले में झुलाया, कच्ची कैरी का लगाया भोग, बौड़ाए रथ

अमाड़ी की भाजी का लगाया भोग, हुआ भंडारा

रविवार को गुरव समाज बांबे बाजार पंचायत द्वारा गुरवेश्वर मंदिर कहारवाड़ी में माता के रथ सजाए गए। यहां धनिय राजा, रणुबाई को कच्ची कैरी, धानी का भोग लगाकर अमाड़ी की भाजी, ज्वार की रोटी और लौंजी का भंडारा भी समाजजनों के लिए हुआ। वहीं बांबे बाजार कहारवाड़ी गणगौर उत्सव समिति द्वारा मातारानी को झूले में सवार कराकर झुले दिए गए। शाम को संजय नगर, शिवाजी नगर, कहारवाड़ी, गुरव मोहल्ला, आनंद नगर, माता चौक, ब्राह्मणपुरी सहित शहर के विभिन्न मोहल्लों में विराजित माता के रथों को गांधी भवन लाया गया।