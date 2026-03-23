आदिरंग महोत्सव : आदिवासी संस्कृतियों से गूंज उठा ग्राउंड, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कलाओं की दिखी झलक

जनजातीय कार्य विभाग के केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में भगवान बिरसा मुंडा, टंट्या भील, शंकर शाह और रघुनाथ शाह जैसे जननायकों के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि हमारे देश की पहचान सांस्कृतिक विविधता के कारण है। आदिरंग महोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से देश की विभिन्न जनजातीय लोक कलाओं का प्रदर्शन एक ही मंच से हो रहा है। मंत्री डॉ. विजय शाह ने कहा कि जनजातियों की कला एवं संस्कृति का प्रदर्शन हरसूद के नागरिकों को आज देखने को मिल रहा है। विधायक कंचन तनवे ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।