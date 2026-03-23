माटी की महक : सात समंदर पार लंदन में निमाड़ी लोकपर्व गणगौर की धूम, भारतीय ने सहेजी विदेश में अपनी संस्कृति

हर साल मनाते हैं गणगौर पर्व

निमाड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने प्रयासरत साहित्यकार व सोनल के ससुर गोविंद शर्मा ने बताया कि बेटा अभय ब्रिटिश कंपनी में साफ्टवेयर इंजीयिनर है और बहु भी साफ्टवेयर वेयर इंजीनियर है, लेकिन स्कूल में एडमिन की जॉब कर रही है। निमाड़ से जुड़े होने के कारण अपनी संस्कृति के बहुत करीब है, इसलिए हर साल लंदन में भी ये आयोजन करते है। उनके इस प्रयास से अब लंदन में रहने वाले निमाड़ी और राजस्थानी परिवार ही नहीं, साथ काम करने वाली साउथ इंडियन फैमिली भी जुडऩे लगी है। गणगौर को उत्तर और दक्षिण भारतीय परिवार भी जानने लग गए हैं।