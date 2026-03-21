21 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

सिंधी दिवस चेट्रीचंड्र उत्सव… भगवान श्री झूलेलाल के जन्मोत्सव पर सिंधी समाज ने निकाली वाहन रैली

आयो लाल, झूलेलाल के जयकारों से गूंज उठा शहर, लहराई भगवा पताकाएं -भगवा पताकाएं लेकर युवाओं के साथ महिलाएं, युवतियां भी हुईं शामिल

less than 1 minute read
Google source verification

खंडवा

image

Manish Arora

Mar 21, 2026

chetrichandra

खंडवा. रैली में शामिल महिलाओं, युवतियों ने लगाए जयकारे।

आयो लाल, झूलेलाल के नारों से शुक्रवार को शहर की सडक़ें गूंज उठी। अवसर था सिंधी समाज के आराध्य भगवान श्री झूलेलाल के जन्मोत्सव चेट्रीचंड्र पर पर निकाली वाहन रैली का। श्री झूलेलाल नवयुवक मंडल और श्री झूलेलाल समर्थ पैनल के संयुक्त तत्वावधान में निकाली वाहन रैली में युवाओं सहित महिलाएं, युवतियां, बच्चें और सभी समाजजन शामिल हुए। वाहन रैली का जगह-जगह पुष्पवर्षा, स्वल्पाहार से स्वागत भी हुआ।

वाहनों पर सवार होकर निकले युवक-युवती
बुधवार प्रात: 10 बजे सिंधी कॉलोनी स्थित श्री झूलेलाल मंदिर से वाहन रैली आरंभ हुई। रैली में सिंधी कॉलोनी एवं पदम नगर की मातृशक्ति हाथों में भगवा और भगवान झूलेलाल के ध्वज एवं सफेद सलवार सूट के साथ लाल दुपट्टा पहनकर शामिल हुईं।

रात में घरों के बाहर आतिशबाजी
पैनल सचिव रजत मंगवानी एवं प्रवक्ता निर्मल मंगवानी ने बताया कि पर्व की पूर्व रात्रि को 12 बजे श्री झूलेलाल मंदिर परिसर के साथ ही समाजजनों द्वारा अपने घरों की छतों से आतिशबाजी की गई। मुख्य दिवस शुक्रवार प्रात: 10 बजे से वाहन रैली सिंधी कॉलोनी एवं पदम नगर से निकाली गई। हाथों में भगवा धर्म ध्वजा एवं सफेद सलवार सूट के साथ भगवा दुपट्टा पहनकर श्री झूलेलालजी के जयकारों के साथ निकाली।

दोपहर में निकला बहराणा साहब का जुलूस
चेट्रीचंड्र पर समाज द्वारा दोपहर में बहराणा साहब की शोभायात्रा निकाली गई। शाम को केक काटकर उत्सव मनाया गया। रात में भंडारा प्रसादी का आयोजन भी हुआ। मंडल अध्यक्ष मोहन दीवान ने बताया कि रैली के दौरान पूज्य सिंधी पंचायत अध्यक्ष मेठाराम पिंजानी, मोहन दीवान, हरीश आसवानी, रवि गिदवानी, मनोहर सबनानी, राजेश परचानी, लेखराज हेमवानी, प्रदीप कोटवानी, किशोर मंगवानी, सागर, अनिल आरतानी, गणेश गुरबानी, चंद्रलाल वाधवा, पार्षद कोमल सुनील लालवानी, पवन गोस्वामी, सुनील मनीष गेलानी, प. श्याम शर्मा, साधु लखानी, अनिल सबनानी सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Mar 2026 12:14 pm

Published on:

21 Mar 2026 12:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / सिंधी दिवस चेट्रीचंड्र उत्सव… भगवान श्री झूलेलाल के जन्मोत्सव पर सिंधी समाज ने निकाली वाहन रैली

बड़ी खबरें

View All

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.