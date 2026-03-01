नवरात्र में सौगात, चकाचक होंगी एमपी की ये 103 सड़कें, आसान होगा सफर

खंडवा नगर निगम 87 करोड़ रुपए की लागत से सात परियोजनाओं का निर्माण करेगा। इसमें सबसे बड़ी योजना शोला खोली में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा। शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए तीन नए हॉकर जोन बनाए जाएंगे। तीनों तीन हजार वर्ग मीटर एरिया में बनेंगे। सिविल लाइंस एरिया में पांच हजार वर्ग मीटर एरिया में पार्क का निर्माण होगा। सबकुछ योजना के तहत हुआ तो नए वित्तीय वर्ष में निर्माण शुरु हो जाएंगे। नगर निगम ने शहरी क्षेत्र में सात परियोजनाओ को विकसित करने 87 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्र व राज्य को भेजा है।