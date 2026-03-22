MP के नवरात्र मेले में बड़ा हादसा, अचानक नीव से उखड़ गया झूला, एक बच्चा घायल

Chaitra Navratri Mela accident guna (फोटो- गूगल फोटो)
Chaitra Navratri Mela accident: गुना जिले के बजरंगगढ़ में प्रसिद्ध माता 20 भुजा मंदिर में चैत्र नवरात्रि मेले के दौरान रविवार को एक बड़ा हादसा हुआ, जिससे मौके पर मौजूद भक्त गहरे सदमे में आ गए। मेले के लिए लगाए गए अन्य झूलों के बीच अचानक तेज हवा का झोंका आया इसकी ताकत में फंसकर, एक 'मिकी माउस जंपिंग' हवा वाले झूला अपनी नींव से उखड़ गई और थोड़ी दूर जा गिरी। (MP News)
इस हादसे में एक साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बच्चे की पहचान आशुतोष शर्मा के रूप में हुई है। घटना के तुरंत बाद आसपास के लोग बच्चे की मदद के लिए दौड़े, और उसके परिवार वाले उसे तुरंत गुना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए। फर्स्ट ऐड देने के बाद हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भोपाल रेफर करने का फैसला किया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, आशुतोष अपनी मां संगीता शर्मा के साथ अशोकनगर जिले के शाडोरा से मंदिर में पूजा करने के लिए ट्रेन से आया था। मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर है। दर्शन करने के बाद, परिवार मेले में घूमने लगा। इस दौरान, बच्चे ने हवा वाले मिकी माउस झूले पर चढ़ने की ज़िद की, और उसकी मां ने उसे जाने दिया। कुछ ही देर बाद, एक्सीडेंट हो गया। घटना के समय एक और बच्चा भी झूले पर बैठा था, लेकिन खुशकिस्मती से वह बच गया। इस एक्सीडेंट से मेले में अफरा-तफरी मच गई, जिससे भीड़ में दहशत और डर फैल गया।
2026 की शुरुआत में मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही दो घटनाएं सामने आईं। पहला मामला झाबुआ से सामने आया, जहां 19 जनवरी को ऐसा ही एक हादसा हुआ। वहां एक मेले में, बच्चों से भरा एक 'ड्रैगन' झूला टूटकर गिर गया। उस हादसे में, झूले पर सवार एक सरकारी एक्सीलेंस स्कूल के 14 छात्र घायल हो गए। उनमें से दो छात्राओं को गंभीर चोटें आईं। मेले में मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि झूला इसलिए गिर गया क्योंकि वह ज़्यादा भीड़ के कारण हुए वजन को झेल नहीं सका।
खरगोन में भी 2 जनवरी को गोगावन मेले में एक झूला टूट गया, जिससे एक दर्जन बच्चे बुरी तरह घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद झूले का ऑपरेटर मौके से भाग गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि झूला टूटते ही बच्चे 15 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गए। उस समय झूले पर लगभग 50 लोग सवार थे, जिनमें ज़्यादातर बच्चे थे। (MP News)
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