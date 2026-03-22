MP के नवरात्र मेले में बड़ा हादसा, अचानक नीव से उखड़ गया झूला, एक बच्चा घायल

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आशुतोष अपनी मां संगीता शर्मा के साथ अशोकनगर जिले के शाडोरा से मंदिर में पूजा करने के लिए ट्रेन से आया था। मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर है। दर्शन करने के बाद, परिवार मेले में घूमने लगा। इस दौरान, बच्चे ने हवा वाले मिकी माउस झूले पर चढ़ने की ज़िद की, और उसकी मां ने उसे जाने दिया। कुछ ही देर बाद, एक्सीडेंट हो गया। घटना के समय एक और बच्चा भी झूले पर बैठा था, लेकिन खुशकिस्मती से वह बच गया। इस एक्सीडेंट से मेले में अफरा-तफरी मच गई, जिससे भीड़ में दहशत और डर फैल गया।