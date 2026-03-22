ईद उल फितर… ईद पर शहर काजी ने दी अमन और शांति के लिए भाईचारे की सीख, सोशल मीडिया से दूर रहने को कहा

अमन चैन व भाईचारे से रहे

इस मौके पर शहर काजी सैयद निसार अली ने कहा कि ईद हो या जुमे का दिन, हम अपनी इबादतगाहों से अमन चैन और भाईचारे के साथ रहे। उन्होंने कहा पिछले दिनों रमजान में सोशल मीडिया पर हुजुर साहब की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे। लोग इक_ा हो गए, हमने एनएसए की मांग की थी, अधिकारियों ने मान भी ली थी। हमें कानून पर पूरा भरोसा है। उक्त आरोपी पर एनएसए की कार्रवाई भी हुई है। इसके लिए हम जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का आभार भी मानते है। साथ ही उन्होंने समाज के लोगों से अपील की कि बच्चों को अच्छी तालिम दे और शिक्षित बनाए।