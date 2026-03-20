प्रसिद्ध मेले में लगी भीषण आग, आसपास की बस्तियों तक मची खलबली

Khandwa- एमपी के प्रसिद्ध मेले में भीषण आग लग गई। प्रदेश के खंडवा में शुक्रवार की सुबह 9 बजे यह वारदात हुई। यहां के नव चंडी मेला ग्राउंड में आग लग गई जिससे लाखों का सामान जल गया। इस दौरान 2 से 3 दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हालांकि किसी जनहानि की कोई सूचना नहीं है। आग की लपटें इतनी भयावह थीं कि मेला ग्राउंड के आसपास की बस्तियों तक खलबली मच गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग पर काबू करने की कोशिश में जुटे हैं। खास बात यह है कि जहां आग लगी थी वहां तक पहुंचने के लिए फायर ब्रिगेड के लिए रास्ता ही नहीं था। ऐसे में कुछ दुकानों को तोड़कर बमुशिकल फायर ब्रिगेड को मौके पर पहुंचाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह कूड़े के ढेर में आग सुलग रही थी। अनुमान जताया जा रहा है कि यहीं से आग फैलकर दुकानों में जा पहुंची। अभी तक आधिकारिक रूप से आग की वजह सामने नहीं आई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।