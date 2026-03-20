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प्रसिद्ध मेले में लगी भीषण आग, आसपास की बस्तियों तक मची खलबली

Khandwa-जहां आग लगी थी वहां तक पहुंचने के लिए फायर ब्रिगेड के लिए रास्ता ही नहीं था

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खंडवा

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deepak deewan

Mar 20, 2026

khandwa fire

khandwa fire

Khandwa- एमपी के प्रसिद्ध मेले में भीषण आग लग गई। प्रदेश के खंडवा में शुक्रवार की सुबह 9 बजे यह वारदात हुई। यहां के नव चंडी मेला ग्राउंड में आग लग गई जिससे लाखों का सामान जल गया। इस दौरान 2 से 3 दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हालांकि किसी जनहानि की कोई सूचना नहीं है। आग की लपटें इतनी भयावह थीं कि मेला ग्राउंड के आसपास की बस्तियों तक खलबली मच गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग पर काबू करने की कोशिश में जुटे हैं। खास बात यह है कि जहां आग लगी थी वहां तक पहुंचने के लिए फायर ब्रिगेड के लिए रास्ता ही नहीं था। ऐसे में कुछ दुकानों को तोड़कर बमुशिकल फायर ब्रिगेड को मौके पर पहुंचाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह कूड़े के ढेर में आग सुलग रही थी। अनुमान जताया जा रहा है कि यहीं से आग फैलकर दुकानों में जा पहुंची। अभी तक आधिकारिक रूप से आग की वजह सामने नहीं आई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

मेला में लगी आग से दुकानों में रखीं लाखों की सामग्री स्वाहा हो गई। आसमान में धुआं और आग की लपटें देख मेला ग्राउंड पर भीड़ जमा हो गई। आसपास के लोगों ने आग बुझाने की भी कोशिश की। लोग अपने-अपने घरों से पानी लेकर पहुंचे।

मेला परिसर में 300 से अधिक दुकानें लगी

नव चंडी मेला ग्राउंड में यह मेला 15 फरवरी से शुरू था। मेला परिसर में 300 से अधिक दुकानें लगी हुई हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले आदि भी लगे हैं। यहां सुबह धुआं उठते और आग की लपटें देखकर बस्ती के लोगों ने अपने घरों से टुल्लू पंप लगाकर बुझाने की कोशिश की। मेला ग्राउंड में बगल में नाला भी है।

सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है

सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि जहां आग लगी थी वहां फायर ब्रिगेड के पहुंचने का रास्ता ही नहीं था। कुछ दुकानों को तोड़कर किसी तरह रास्ता बनाया गया। जैसे-तैसे फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरु किए।

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Updated on:

20 Mar 2026 12:21 pm

Published on:

20 Mar 2026 12:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / प्रसिद्ध मेले में लगी भीषण आग, आसपास की बस्तियों तक मची खलबली

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