बिटिया @वर्क…मां सरला से मिली प्रेरणा, बेटी संगीता शिक्षक बन बढ़ा रहीं विरासत

मां से मिली प्रेरणा जब बेटी के जीवन का मार्ग बन जाए तो वह विरासत कहलाती है। खंडवा की संगीता ( रिंकू राठौर ) ने अपनी मां सरला से प्रेरणा लेकर शिक्षक बनने का निर्णय लिया। मां स्कूल में शिक्षक थीं। बेटी के पढ़ाई के समय मां घर पर कॉपियां जांचती थीं। उस समय संगीता भी उनके साथ बैठकर पढ़ाई करती थीं। यही दृश्य संगीता के मन में शिक्षक बनने का बीज बो गया। शादी के बाद ससुराल में भी शिक्षक परिवार मिला और मां का सपना पूरा करने शिक्षक बन गईं।