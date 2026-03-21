21 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

अस्पताल परिसर में मधुमक्खियों का छत्ता, डर के साए में मरीज, जिम्मेदार बेपरवाह

मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल के एक ब्लॉक में मधुमक्खियों ने बड़ा छत्ता बना लिया है। इससे मरीज व उनके परिजनों में डर का माहौल है। वार्ड के बाहर गली में लगे पाइप पर बने इस छत्ते को अब तक हटाया नहीं गया है। यह लापरवाही किसी भी दिन अस्पताल प्रशासन को भारी पड़ सकती है। इससे किसी भी दिन बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है।

2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Deepak sapkal

Mar 21, 2026

जिला अस्पताल में इन दिनों एक नई समस्या ने मरीजों और उनके परिजनों की चिंता बढ़ा दी है। अस्पताल के प्रमुख एक ब्लॉक में जहां मेल-फिमेल सर्जिकल, मेल-फिमेल मेडिकल, महिला वार्ड और चिल्ड्रन वार्ड है। इस ब्लॉक में चिल्ड्रन वार्ड के बाहर ही गलियारे में पाइप पर मधुमक्खियों ने बड़ा छत्ता बना लिया है। यह छत्ता ऐसे स्थान पर है, जहां दिनभर मरीजों, उनके परिजनों और अस्पताल स्टाफ की आवाजाही बनी रहती है। लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से इसे हटाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

परिजनों में डर का माहौल, दिन भर उड़ती रहती मधुमक्खिायां

वार्ड के बाहर दिन भर मधुमक्खियों का डेरा लगा रहता है, जिससे यहां मरीज के परिजन बैठ भी नहीं पा रहे है। हर समय मधुमक्खियों के हमले का डर लगा रहता है। परिजन साथ में खाना लेकर आते हैं, लेकिन डर के कारण वे वार्ड के पास बैठकर भोजन नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग गली या दूर खुले स्थान पर बैठकर खाना खाने को मजबूर हैं।

हादसे के इंतजार में प्रशासन

मरीज के परिजनों का कहना है कि स्टाफ को शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्टाफ का कहना है कि उन्होंने अस्पताल प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी गई है। साथ ही एक पत्र भी भेजा हैं। यदि समय रहते छत्ते को नहीं हटाया गया, तो स्थिति कभी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है।

यहां भी मधुमक्खियों के छत्ते

अस्पताल में सीएमएचओ कार्यालय के पास, मरच्यूरी रूम के सामने की बिल्ड़ीग और पुराने अस्पताल में भी मधुमक्खियों के छत्ते हैं। इन्हें अब तक नहीं हटाया गया है। आसपास का क्षेत्र रहवासी है। जहां डॉक्टर व अन्य कर्मचारी भी रहते हैं। मधुमक्खियों को लेकर इनमें भी भय है।

- मधुमक्खियों के छत्तों के संबंध में जानकारी मिली है। इन्हें शीघ्र हटाया जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं। - डॉक्टर अनिरुद्ध कौशल, सिविल सर्जन जिला अस्पताल।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

21 Mar 2026 11:59 am

Published on:

21 Mar 2026 11:58 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / अस्पताल परिसर में मधुमक्खियों का छत्ता, डर के साए में मरीज, जिम्मेदार बेपरवाह

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सिंधी दिवस चेट्रीचंड्र उत्सव… भगवान श्री झूलेलाल के जन्मोत्सव पर सिंधी समाज ने निकाली वाहन रैली

chetrichandra
खंडवा

आगजनी : नवचंडी मेले में भड़की कूड़े की चिंगारी, दुकानें धुंआ, आसमान में धुएं का गुबार

disaster management management
खंडवा

प्रसिद्ध मेले में लगी भीषण आग, आसपास की बस्तियों तक मची खलबली

khandwa fire
खंडवा

बिटिया @वर्क…मां सरला से मिली प्रेरणा, बेटी संगीता शिक्षक बन बढ़ा रहीं विरासत

Daughter @ work
खंडवा

MP अजब-गजब : ABVP का अनोखा प्रदर्शन…छात्र नेताओं ने कलेक्टर के सामने खड़ी की भैंस, सौंपा ज्ञापन 

ABVP
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.