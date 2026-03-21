अस्पताल परिसर में मधुमक्खियों का छत्ता, डर के साए में मरीज, जिम्मेदार बेपरवाह

जिला अस्पताल में इन दिनों एक नई समस्या ने मरीजों और उनके परिजनों की चिंता बढ़ा दी है। अस्पताल के प्रमुख एक ब्लॉक में जहां मेल-फिमेल सर्जिकल, मेल-फिमेल मेडिकल, महिला वार्ड और चिल्ड्रन वार्ड है। इस ब्लॉक में चिल्ड्रन वार्ड के बाहर ही गलियारे में पाइप पर मधुमक्खियों ने बड़ा छत्ता बना लिया है। यह छत्ता ऐसे स्थान पर है, जहां दिनभर मरीजों, उनके परिजनों और अस्पताल स्टाफ की आवाजाही बनी रहती है। लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से इसे हटाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।