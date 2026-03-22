लोकपर्व गणगौर… खुली माता की बाडिय़ां, उमड़ी भीड़, श्रद्धा से सिर पर रख कर ले गए ज्वारे

भंडारे के बाद किया विसर्जन

शाम को रथों को पानी पिलाने पार्वतीबाई धर्मशाला ले जाया गया। यहां कई समाजों द्वारा माता को पानी पिलाने के बाद विसर्जन किया गया। मारवाड़ी, ब्राह्मण, मारवाड़ी खंडेलवाल, माहेश्वरी समाज सहित अन्य समाजों में चल रही 16 दिवसीय गणगौर पर्व का समापन भी हुआ। मारवाड़ी समाज की युवतियों और महिलाओं द्वारा नम आंखों से माता को विदाई दी। आयोजन के समापन पर दुबे कॉलोनी में भंडारे का आयोजन किया गया। शाम 7 बजे माता को विसर्जन के लिए पार्वतीबाई धर्मशाला लाया गया। युवतियों द्वारा झालरिय दिए गए, विधि विधान से ज्वारों का विसर्जन किया। इस दौरान ख़ुशी अग्रवाल, साक्षी दशोरे, प्रिया अग्रवाल, सलोनी अरझरे, प्राची शर्मा, अर्शिता वर्मा, सोनल सैनी, इशिका वर्मा, साक्षी वर्मा, अरुणा नारायण अरझरे, ममता संजय सेन, विनीता रूपेंद्र सेन आदि उपस्थित रहे।