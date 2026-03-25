श्रद्धेय कर्पूरचंद्र कुलिशजी जन्मशती : विचार गोष्ठी का आयोजन : सीवी रमन यूनिवर्सिटी कुलपति ने मुख्य वक्ता के रूप में किया संबोधित

कुलिशजी की जन्मशती को लेकर आईसेक्ट परिसर वनमाली सृजन पीठ मुक्ताकाश हॉल में हुए आयोजन में मुख्य वक्ता कुलपति डॉ. अरुण आर जोशी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार व उद्योगपति डॉ. आलोक सेठी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. सीवी रमन यूनिवर्सिटी कुल सचिव रवि चतुर्वेदी और शिक्षाविद् नीलेश माहुलीकर रहे। संचालन वरिष्ठ साहित्यकार गोविंद शर्मा ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ कुलिशजी के छायाचित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्जवलन के साथ हुआ। अतिथियों का स्वागत पत्रिका परिवार द्वारा मोतियों की माला और कुलिशजी की पुस्तक से किया गया। इस अवसर पर पत्रिका सर्कुलेश हेड राहुलसिंह सेंगर, मार्केटिंग हेड अश्विन विधानी, चीफ रिपोर्टर मनीष अरोरा, राजेश पटेल, दीपक सपकाल, एचआर हेमंत चरपे और मार्केटिंग से भूपेंद्र गुप्ता उपस्थित रहे।