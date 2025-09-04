अवनि की नई सुबह… मां ने नौकरी छोड़ थामा हाथ…खुशियों की लहर खंडवा से मुंबई तक दौड़ गई

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) मुंबई में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया। चार साल इंतजार के बाद दंपती का सपना साकार हुआ। जैसे ही अवनि को उनके हाथों में सौंपा गया, माता-पिता खुशी से झूम उठे। इससे पहले रीति-रिवाजों के साथ गोद भराई की रस्म ढोल-नगाड़ों, सूखे मेवों और बाजे-गाजे के बीच सपन्न हुई। कार्यक्रम में बतौर मुय अतिथि एसडीएम बजरंग बहादुर सिंह और विशेष अतिथि डॉ. प्रतापराव कदम के हाथों अवनि को माता-पिता को सुपुर्द किया। साथ ही दत्तक ग्रहण की केंद्रीय शर्तों के तहत कागजी प्रक्रिया भी की गई।