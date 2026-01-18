18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

हरसूद में बनेगा प्रदेश स्तरीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, आदिवासी बहुल प्रतिभाओं को मिलेगी नई पहचान

सरकार ने दी सैद्धांतिक सहमति के बाद मप्र बिल्डिंग डेवलपमेंट कारपोरेशन के इंजीनियर्स प्रदेश स्तरीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का खाका तैयार करने में जुटे गए हैं। 100 करोड़ रुपए के अधिक लागत से विभाग ने कवायद शुरु की है।

2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Rajesh Patel

Jan 18, 2026

Sports Complex

स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स निर्माण को लेकर जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त से चर्चा करते इंजीनियर

सरकार ने दी सैद्धांतिक सहमति के बाद मप्र बिल्डिंग डेवलपमेंट कारपोरेशन के इंजीनियर्स प्रदेश स्तरीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का खाका तैयार करने में जुटे गए हैं। 100 करोड़ रुपए के अधिक लागत से विभाग ने कवायद शुरु की है।

इंडोर गेम्स, आउटडोर खेलों की मिलेगी सुविधाएं

आदिवासी बहुल क्षेत्र हरसूद में प्रदेश स्तरीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। इसमें एथलेटिक्स, इंडोर गेम्स और आउटडोर खेलों की सुविधाएं होंगी। ग्रामीण आदिवासी बच्चों को उच्च स्तर पर प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका मिलेगा। 100 करोड़ की लागत से हरसूद में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण से निमाड़ क्षेत्र की पहचान खेल के क्षेत्र में बढ़ेगी।

डीपीआर तैयार कर रहे इंजीनियर

सरकार की सैद्धांतिक सहमति के बाद अफसर योजना को अमली जामा पहनाने में जुटे हैं। मध्य प्रदेश बिल्डिंग कारपोरेशन के इंजीनियरों ने जिले के हरसूद क्षेत्र में स्थित सेल्दामाल में भूमि का स्थली निरीक्षण के बाद डीपीआर तैयार कर रहे हैं। सबकुछ योजना के तहत हुआ तो जल्द निर्माण के लिए कागजी प्रक्रिया शुरु होगी।

30 एकड़ भूमि अलाट, 9 एकड़ प्रस्तावित

-इंजीनियर मयंक राय ने बताया कि हरसूद के सेल्दामाल में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए 30 एकड़ भूमि अलाट हो गई है। शेष 9 एकड़ भूमि अलाट की कागजी प्रक्रिया चल रही है।

खिलाडिय़ों को मिलेंगी ये आधुनिक सुविधाएं

प्रदेश स्तरीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में खिलाडिय़ों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इसमें मुख्य रुप से प्रशिक्षण और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर , इनडोर, आउटडोर कोर्ट में बैडमिंटन, टेबल-टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वैश के लिए कोर्ट।एथलेटिक्स ट्रैक में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक (400 मीटर)। कुश्ती, ताइक्वांडो, एरोबिक्स और वेटलिफ्टिंग के लिए हॉल। स्विमिंग पूल में इनडोर और आउटडोर स्विमिंग पूल। अन्य : क्रिकेट पिच, लॉन टेनिस कोर्ट, शूटिंग रेंज, हॉकी टर्फ।

खिलाडिय़ों के लिए सहायता

चयनित प्रशिक्षु के लिए हॉस्टल और पौष्टिक भोजन। वित्तीय सहायता, किट और उपकरण में आधुनिक प्रशिक्षण उपकरण समेत अन्य सुविधाएं जैसे शैक्षिक सहायता शिक्षा संबंधी खर्च, प्रतियोगिता का अवसर मिलेगा। राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका। मनोरंजक की सुविधाएं प्रस्तावित है।

बोले, युवा खिलाड़ी

पवन कास्डे--हमारे क्षेत्र में ऐसी सुविधा का इंतजार लंबे समय से था। अब हमें उच्च स्तर पर अभ्यास और प्रतियोगिता का मौका मिलेगा।

अंजलि सिसोदिया--स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। यह हमारे लिए खेलों में करियर बनाने का सुनहरा अवसर साबित होगा।

इनका कहना

मयंक राय, इंजीनियर, बीडीसी

शासन के सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने के बाद स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का डीपीआर तैयार किया जा रहा है। डीपीआर फाइनल होने के बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरु होगी। 30 एकड़ भूमि का अलाटमेंट हो गया है।

इनका कहना

संतोष शुक्ला, सहायक आयुक्त, ट्राइबल

आदिवासी क्षेत्र के युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को निखारने का केंद्र बनेगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार और खेल संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Jan 2026 11:56 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / हरसूद में बनेगा प्रदेश स्तरीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, आदिवासी बहुल प्रतिभाओं को मिलेगी नई पहचान

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

100 करोड़ से आदिवासी क्षेत्र में बनेगा ‘मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स’, सरकारी ने दी सहमति

100 Crore State-Level Sports Complex construction in Harsud Khandwa mp news
खंडवा

विश्व पुस्तक मेले में खंडवा के रचनाकारों की चमक, पुस्तक ‘ बोलते कुछ नहीं पिता ’ का हुआ विमोचन

books
खंडवा

सेंट्रल किचन : दोपहर भोजन के साथ सुबह के नाश्ते की सप्लाई, सर्दी में बच्चों को परोस रहे ठंडा भोजन

Anganwadi
खंडवा

एमपी में शादी कर थाने पहुंचा प्रेमी जोड़ा, फिर हुआ कुछ ऐसा कि प्रेमी को हो गई जेल

KHANDWA
खंडवा

7 दिन के लिए बंद रहेगा ये मार्ग, इस रास्ते से गुजरना होगा

mp news
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.