हरसूद में बनेगा प्रदेश स्तरीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, आदिवासी बहुल प्रतिभाओं को मिलेगी नई पहचान

स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स निर्माण को लेकर जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त से चर्चा करते इंजीनियर
सरकार ने दी सैद्धांतिक सहमति के बाद मप्र बिल्डिंग डेवलपमेंट कारपोरेशन के इंजीनियर्स प्रदेश स्तरीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का खाका तैयार करने में जुटे गए हैं। 100 करोड़ रुपए के अधिक लागत से विभाग ने कवायद शुरु की है।
आदिवासी बहुल क्षेत्र हरसूद में प्रदेश स्तरीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। इसमें एथलेटिक्स, इंडोर गेम्स और आउटडोर खेलों की सुविधाएं होंगी। ग्रामीण आदिवासी बच्चों को उच्च स्तर पर प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका मिलेगा। 100 करोड़ की लागत से हरसूद में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण से निमाड़ क्षेत्र की पहचान खेल के क्षेत्र में बढ़ेगी।
सरकार की सैद्धांतिक सहमति के बाद अफसर योजना को अमली जामा पहनाने में जुटे हैं। मध्य प्रदेश बिल्डिंग कारपोरेशन के इंजीनियरों ने जिले के हरसूद क्षेत्र में स्थित सेल्दामाल में भूमि का स्थली निरीक्षण के बाद डीपीआर तैयार कर रहे हैं। सबकुछ योजना के तहत हुआ तो जल्द निर्माण के लिए कागजी प्रक्रिया शुरु होगी।
-इंजीनियर मयंक राय ने बताया कि हरसूद के सेल्दामाल में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए 30 एकड़ भूमि अलाट हो गई है। शेष 9 एकड़ भूमि अलाट की कागजी प्रक्रिया चल रही है।
प्रदेश स्तरीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में खिलाडिय़ों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इसमें मुख्य रुप से प्रशिक्षण और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर , इनडोर, आउटडोर कोर्ट में बैडमिंटन, टेबल-टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वैश के लिए कोर्ट।एथलेटिक्स ट्रैक में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक (400 मीटर)। कुश्ती, ताइक्वांडो, एरोबिक्स और वेटलिफ्टिंग के लिए हॉल। स्विमिंग पूल में इनडोर और आउटडोर स्विमिंग पूल। अन्य : क्रिकेट पिच, लॉन टेनिस कोर्ट, शूटिंग रेंज, हॉकी टर्फ।
चयनित प्रशिक्षु के लिए हॉस्टल और पौष्टिक भोजन। वित्तीय सहायता, किट और उपकरण में आधुनिक प्रशिक्षण उपकरण समेत अन्य सुविधाएं जैसे शैक्षिक सहायता शिक्षा संबंधी खर्च, प्रतियोगिता का अवसर मिलेगा। राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका। मनोरंजक की सुविधाएं प्रस्तावित है।
पवन कास्डे--हमारे क्षेत्र में ऐसी सुविधा का इंतजार लंबे समय से था। अब हमें उच्च स्तर पर अभ्यास और प्रतियोगिता का मौका मिलेगा।
अंजलि सिसोदिया--स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। यह हमारे लिए खेलों में करियर बनाने का सुनहरा अवसर साबित होगा।
मयंक राय, इंजीनियर, बीडीसी
शासन के सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने के बाद स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का डीपीआर तैयार किया जा रहा है। डीपीआर फाइनल होने के बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरु होगी। 30 एकड़ भूमि का अलाटमेंट हो गया है।
संतोष शुक्ला, सहायक आयुक्त, ट्राइबल
आदिवासी क्षेत्र के युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को निखारने का केंद्र बनेगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार और खेल संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा।
