एग्रीकल्चर : 100 गुना बढ़ा संतरे की रकबा, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाण, यूपी की जिंदगी में घोल रहा मिठास

खंडवा में छह साल के भीतर संतरे की खेती का रकबा सौ गुना बढ़ा है। दो हेक्टेयर से शुरु होकर 200 हेक्टेयर में खेती शुरु हो गई है। यही नहीं खेती के साथ ही यहां के संतरे की डिमांड सीमावर्ती राज्यों में बढ़ गई है। पंधाना, छैगांव का संतरा महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, हरियाणा की जिंदगी में मिठास घोल रहा है। संतरे के बगीचे से किसानों को हर साल 35-40 लाख रुपए की आय हो रही है। यहां की मिट्टी के संतरे की खास बात यह कि भरपूर पोषक तत्व से लैस है।