MP के नामी आश्रम में मिला हिरण का बच्चा, फरार महंत सहित 4 पर केस दर्ज

खंडवा में आशापुर-बैतुल हाइवे पर रोशनी चौकी क्षेत्र में काली घोड़ी आश्रम हैं। इस आश्रम में करीब एक माह से निर्माणाधीन भवन के अंदर हिरण का बच्चा पल रहा था। महंत पंकज मूनी व सेवादार उसकी देखरेख कर रहे थे। बाबा के इस हिरण प्रेम की जानकारी वन विभाग की टीम को लग गई। दरअसल आश्रम में स्थित मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की नजर हिरण के बच्चे पर पड़ गई थी। इसके बाद किसी ने वन विभाग को सूचना दे दी।