सेंट्रल किचन : दोपहर भोजन के साथ सुबह के नाश्ते की सप्लाई, सर्दी में बच्चों को परोस रहे ठंडा भोजन

सेंट्रल किचन आंगनवाडी केंद्रों पर नौनिहालों के लिए सुबह नाश्ते के साथ दोपहर के भोजन की सप्लाई कर रहा है। इसका खुलासा शुक्रवार को केंद्रों पर सप्लाई किए गए भोजन से हुआ। शहर में अधिकतर केंद्रों पर सुबह 10.30 तक नाश्ते के साथ दोपहर के भोजन की सप्लाई की गई। जबकि नाश्ता सुबह और भोजन दोपहर सप्लाई करने का नियम है। बच्चों को गरम भोजन का नियम है। दिलचस्प यह कि अधिकांश केंद्रों पर एक भी बच्चे नहीं पहुंचे थे। कुछ केंद्रों पर सिर्फ तीन से चार बच्चे मौजूद रहे। मौजूद सहायिकाओं ने कहा नाश्ता पहली बार देर से आया है। बच्चे कुछ देर से आ जाएंगे। ऐसे में पोषण दिवस कार्यक्रम नौनिहालों के लिए बेमानी है।