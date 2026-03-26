डीजल-पेट्रोल : अफवाह से पंपों पर लंबी कतार, 3 घंटे में एक लाख पेट्रोल की बढ़ी खपत, 50 पंपों में स्टॉक खत्म

डीजल-पेट्राेल खत्म होने की कथित सूचना से अफवाह फैल गई। 24 मार्च को देर शाम 8 बजे से रात्रि 11 बजे तक सामान्य दिनों की तुलना में दो -पांच गुना तक खपत बढ़ गई। 100 रुपए का तेल भरवाने वाले बाइक सवार 500 रुपए का पेट्रोल लिए। सिविल लाइंस स्थित नारेड़ी पेट्रोल पंप पर प्रतिदिन औसत 4 से 5 हजार लीटर बिक्री है। लेकिन अफवाह के कारण 8 हजार लीटर बिक्री हुई। इस तरह से जिलेभर में तीन घंटे में पेट्रोल की बिक्री एक लाख लीटर से अधिक पेट्रोल की खपत हुई।