आत्मनिर्भर भारत… गोशाला अब गायों के साथ मछली पालन का भी करेगी काम, बांध के बैक वाटर में आधुनिक तकनीक से बनेगी परियोजना

उद्यानिकी, पशुपालन से भी जोड़ेंगे

इस समन्वित मॉडल की खास बात यह है कि इसमें मत्स्य पालन के साथ-साथ कृषि, उद्यानिकी (हॉर्टिकल्चर) और पशुपालन को भी जोड़ा जाएगा। गोशाला से निकलने वाले अपशिष्ट का उपयोग री-सर्कुलेशन तकनीक के माध्यम से अन्य उत्पादन कार्यों में किया जाएगा, जिससे लागत कम होगी और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा फिंगरलिंग (मछली बीज) उत्पादन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर ही मत्स्य बीज उपलब्ध हो सके।