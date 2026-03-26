द्वितीय बोर्ड परीक्षा 2025-26 : रिजल्ट से पहले शेड्यूल जारी, 7 मई से होगी परीक्षाएं

माशिमं ने दोनों कक्षाओं का समय सारिणी घोषित दिया है। कार्यक्रम के अनुसार 10 वीं की द्वितीय बोर्ड 7 से 19 मई और 12 वीं की 7 से 25 मई तक परीक्षाएं चलेंगी। दोनों परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। प्रवेश पत्र अप्रैल अंत या मई के पहले हफ्ते में जारी किए जा सकते हैं। जिन विद्यार्थियों के प्रायोगिक विषय हैं, उनकी प्रायोगिक परीक्षाएं भी 7 से 25 मई के बीच आवंटित केंद्रों पर होगी।