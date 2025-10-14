दिपावली बाजार : 100 साल से खनक रहा घंटाघर चौक का बर्तन बाजार, अंग्रेजों के जमाने से चमक अब भी बरकरार

शहर में हमारे घंटाघर में घरेलू उपयोग की वस्तुओं से लेकर हर जरूरत की सामग्री उपलब्ध है। घंटाघर पर किनारा कारोबारी करते हैं कि यहां 100 पुरानी दुकानें आज भी पारंपरिक कारोबार कर रही हैं। कई कारोबारी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ग्राहकों भी कम नहीं हुई है। घंटाघर चौक बाजार में किराना से लेकर घरेलू उपयोग की सभी तरह की सामग्री उपलब्ध है। फुटपाथ से लेकर दुकानों तक हर समय ग्राहकी रहती है। त्योहार के समय बाजार गुलजार रहते हैं। कारोबारी करते हैं कि जिलेभर में हर साल दस करोड़ से अधिक का कारोबार होता है।