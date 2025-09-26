खाद घोटाला : किसान गिड़गिड़ाते रहे.. आला अफसरों की सरपरस्ती में 42 दिन तक ट्रांसपोर्टरों ने दबाई यूरिया

टेंट व्यवसाय के आड़ में अवैध रूप से खाद का कारोबार करने के मामले छैगांवमाखन पुलिस ने टेंट व्यवसायी सद्दाम पठान पर केस दर्ज किया है। आरोपी ने 740 बैग खाद घर के अंदर छुपा रखी थी। कृषि विभाग के जिला स्तरीय निरीक्षण दल के निरीक्षण के दौरान बुधवार को छैगांवमाखन में इंदौर रोड किनारे सलीम पठान के घर बैग दिखाई दिए। घर के अंदर जाकर देखा तो उर्वरक स्टाक कर रखा हुआ था। जांच करने पर 25-25 किलो के कुल 740 बैग अवैध रूप से भंडारित किए गए पाए गए। छैगांवमाखन थाना प्रभारी विक्रम धारवे ने बताया उर्वरक निरीक्षक ईश्वर पिता हीरालाल वास्कले की शिकायत के आधार पर आरोपी सद्दाम पिता सलीम पठान निवासी छैगांवमाखन के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।