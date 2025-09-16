नगर निगम : पांच माह से साधारण सभा की नहीं बुलाई बैठक, भाजपा ने कांग्रेस के साथ किया प्रदर्शन

चालू वित्तीय वर्ष-2025-26 में नगर निगम में 5 माह 15 दिन बाद भी साधारण सभा नहीं बुलाई गई। नगर सरकार के गठन से अब तक 5 बैठकें हुई। इसमें तीन बजट और दो साधारण सभा की शामिल है। जबकि हर दो माह में साधारण सभा की एक बैठक का नियम है। एक साल में कम से कम छह बैठकें होनी चाहिए। पार्षदों ने आरोप लगाए कि तीन साल में 18 की जगह अब तक सिर्फ पांच बैठकें हुई हैं। सोमवार दोपहर नाराज पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया। भाजपा और कांग्रेस के 18 पार्षदों ने निगम अध्यक्ष अनिल विश्वकर्मा के चैंबर के सामने प्रदर्शन किया।