सरकार का संकल्प से समाधान अभियान : 106 सेवाओं में एकत्र करेंगे आवेदन

निगम सभागार में समन्वय बैठक हुई। एसडीएम ऋषि सिंघई, आयुक्त नगर निगम प्रियंका राजावत के नेतृत्व में विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति में अभियान की विस्तृत कार्ययोजना पर चर्चा की गई।डोर-टू-डोर सीधे जनता से आवेदन प्राप्त करेंगे। आवेदनों को ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करेंगे। साथ ही, यह ही सुनिश्चित किया जाएगा कि योजनावार दस्तावेज कौन-कौन से जमा करने होंगे।