सरकार का संकल्प से समाधान अभियान : 106 सेवाओं में एकत्र करेंगे आवेदन

सरकार नगरीय क्षेत्र में संकल्प से समाधान अभियान में 106 सेवाओं का आवेदन एकत्र करेंगे और उसका निराकरण करेंगे
सरकार नगरीय क्षेत्र में संकल्प से समाधान अभियान में 106 सेवाओं का आवेदन एकत्र करेंगे और उसका निराकरण करेंगे। यह अभियान तीन चरणों में 31 मार्च तक चलेगा। पहले चरण में आवेदन लेंगे। दूसरे में निराकरण के साथ तीसरे में वितरण करेंगे।
निगम सभागार में समन्वय बैठक हुई। एसडीएम ऋषि सिंघई, आयुक्त नगर निगम प्रियंका राजावत के नेतृत्व में विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति में अभियान की विस्तृत कार्ययोजना पर चर्चा की गई।डोर-टू-डोर सीधे जनता से आवेदन प्राप्त करेंगे। आवेदनों को ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करेंगे। साथ ही, यह ही सुनिश्चित किया जाएगा कि योजनावार दस्तावेज कौन-कौन से जमा करने होंगे।
प्रथम चरण में कुल 106 सेवाओं से संबंधित आवेदनों का संग्रह करेंगे। इसमें सामाजिक न्याय विभाग, वित्त, राजस्व , नगरीय विकास एवं आवास , जनजातीय कार्य , कृषि , एमपीईबी सहित अन्य विभागों की सेवाएं सम्मिलित हैं।
पहला चरण : 12 जनवरी से 15 फरवरी तक प्रथम चरण में डोर-टू-डोर एवं क्लस्टर शिविरों में शिकायतें व आवेदन एकत्र करेंगे।
दूसरा चरण : 16 फरवरी से 16 मार्च तक। प्राप्त शिकायतों एवं आवेदनों का निराकरण करेंगे।
तीसरा चरण : 16 मार्च से 26 मार्च के बीच विशेष शिविरों होंगे। इसी क्रम में 18 मार्च को जनपद पंचायत खंडवा में एक विशेष शिविर आयोजित होगा।
आवेदन में आवेदक का पूरा पता, नाम एवं मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आवेदक से संपर्क कर त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
नगरीय क्षेत्र में 50 वार्डों के लिए दल गठित किए गए हैं। इसमें एक एक नोडल अधिकारी, एक सहायक एवं विभिन्न विभागों के कर्मचारी शामिल रहेंगे। वार्ड स्तर पर शिकायतें एवं आवेदन संग्रह कर नोडल अधिकारी के माध्यम से पोर्टल पर दर्ज कराएंगे।
बड़ी खबरेंView All
खंडवा
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग