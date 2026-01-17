17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

विश्व पुस्तक मेले में खंडवा के रचनाकारों की चमक, पुस्तक ‘ बोलते कुछ नहीं पिता ’ का हुआ विमोचन

जनजातीय कार्य विभाग खंडवा के सहायक संचालक एवं कवि नीरज पाराशर और कथाकार डॉ. रश्मि दीक्षित की पुस्तकों का लोकार्पण हुआ। नीरज पाराशर की कविता समग्र ‘ बोलते कुछ नहीं पापा ’ और डॉ. रश्मि दीक्षित का कथा संग्रह ‘ समानांतर जीवन के ’ का विमोचन किया गया।

2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Rajesh Patel

Jan 17, 2026

books

नीरज पाराशर की कविता समग्र ‘ बोलते कुछ नहीं पापा ’ का विमोचन किया गया।

जनजातीय कार्य विभाग खंडवा के सहायक संचालक एवं कवि नीरज पाराशर और कथाकार डॉ. रश्मि दीक्षित की पुस्तकों का लोकार्पण हुआ। नीरज पाराशर की कविता समग्र ‘ बोलते कुछ नहीं पिता’ और डॉ. रश्मि दीक्षित का कथा संग्रह ‘ समानांतर जीवन के ’ का विमोचन किया गया। पुस्तक का विमोचन वंदना राग ( कथाकार ) और पंकज राग (कवि) ने किया।

छोटे कस्बों में जीवंत रूप से रचा जा साहित्य

नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में खंडवा के दो रचनाकारों की पुस्तकों का विमोचन हुआ है। इस अवसर पर कथाकार वंदना राग, हंस पत्रिका के कार्यकारी संपादक विवेक मिश्र, कवि पंकज राग, कवि उद्भ्रांत, जयप्रकाश मानस, शायर मुमताज, कवि राजेन्द्र उपाध्याय और प्रकाशन गृह के मुकेश ने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि साहित्य महानगरों से अधिक छोटे कस्बों में जीवंत रूप से रचा जा रहा है। कवि नीरज पाराशर ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह अवसर उनके लिए साहित्यिक यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है।

दूसरी पुस्तक आते ही अपेक्षाएं बढ़ जाती

वरिष्ठ साहित्यकार प्रो. प्रतापराव कदम ने कहा कि लेखक की पहली पुस्तक को पाठक सहजता से स्वीकार करते हैं, लेकिन दूसरी पुस्तक आते ही अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। भाषा, कथ्य और संदेश पर लेखक को परखा जाता है और सामाजिक कसौटी पर कसा जाता है। उन्होंने नीरज पाराशर की दूसरी पुस्तक के विमोचन को साहित्यिक परिपक्वता की दिशा में एक अहम कदम बताया।

नई पीढ़ी के लेखक साहित्य को दे रहे ऊर्जा

कार्यक्रम में उपस्थित साहित्यकारों ने इस बात पर सहमति जताई कि नई पीढ़ी के लेखक छोटे कस्बों से आकर साहित्य को नई ऊर्जा दे रहे हैं। इस विमोचन समारोह ने न केवल खंडवा के साहित्यकारों को राष्ट्रीय पहचान दिलाई, बल्कि यह भी साबित किया कि साहित्य की धड़कन कस्बों और शहरों के बीच समान रूप से जीवित है।

विमोचन में ये रहे मौजूद

वंदना राग (कथाकार)

विवेक मिश्र (हंस के कार्यकारी संपादक)

पंकज राग (कवि)

उद्भ्रांत (कवि)

जयप्रकाश मानस (कवि)

मुमताज (शायर)

राजेन्द्र उपाध्याय (कवि)

मुकेश (प्रकाशन गृह)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

17 Jan 2026 07:47 pm

Published on:

17 Jan 2026 07:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / विश्व पुस्तक मेले में खंडवा के रचनाकारों की चमक, पुस्तक ‘ बोलते कुछ नहीं पिता ’ का हुआ विमोचन

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सेंट्रल किचन : दोपहर भोजन के साथ सुबह के नाश्ते की सप्लाई, सर्दी में बच्चों को परोस रहे ठंडा भोजन

Anganwadi
खंडवा

एमपी में शादी कर थाने पहुंचा प्रेमी जोड़ा, फिर हुआ कुछ ऐसा कि प्रेमी को हो गई जेल

KHANDWA
खंडवा

7 दिन के लिए बंद रहेगा ये मार्ग, इस रास्ते से गुजरना होगा

mp news
खंडवा

टैक्स : 5 हजार बकायेदारों को कुर्की वारंट, वसूले 1.41 करोड़

Tax
खंडवा

सरकार का संकल्प से समाधान अभियान : 106 सेवाओं में एकत्र करेंगे आवेदन

resolution with resolution
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.