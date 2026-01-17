विश्व पुस्तक मेले में खंडवा के रचनाकारों की चमक, पुस्तक ‘ बोलते कुछ नहीं पिता ’ का हुआ विमोचन

नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में खंडवा के दो रचनाकारों की पुस्तकों का विमोचन हुआ है। इस अवसर पर कथाकार वंदना राग, हंस पत्रिका के कार्यकारी संपादक विवेक मिश्र, कवि पंकज राग, कवि उद्भ्रांत, जयप्रकाश मानस, शायर मुमताज, कवि राजेन्द्र उपाध्याय और प्रकाशन गृह के मुकेश ने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि साहित्य महानगरों से अधिक छोटे कस्बों में जीवंत रूप से रचा जा रहा है। कवि नीरज पाराशर ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह अवसर उनके लिए साहित्यिक यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है।