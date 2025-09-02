कृषि मंडी : नवीनीकरण नहीं कराने पर सब्जी मंडी में लाइसेंसी 30 दुकानें सील

कृषि उपज मंडी बोर्ड ने सब्जी मंडी में लंबे समय से नवीनीकरण नहीं कराने और नए नियम का पालन नहीं करने पर मंडी बोर्ड ने नोटिस जारी किया। जवाब नहीं देने पर दुकानें सील किए जाने की कार्रवाई की गई। इसकी सूचना से व्यापारियों में अफरा-तफरी है।
शहर में पंधाना रोड पर सब्जी मंडी में दुकानों का नवीनीकरण नहीं कराने पर लाइसेंसी 30 दुकानों को सील कर दिया गया। यह कार्रवाई कृषि मंडी बोर्ड ने नवीन नियम के तहत है। इसकी सूचना से व्यापारियों में अफरा-तफरी मची है। सोमवार दोपहर कार्रवाई के दौरान लामबंद व्यापारी मंडी सचिव ओपी खेड़े से मिले। सचिव ने दो टूक जवाब दिया कि नोटिस का जवाब नहीं मिला। मंडी के पुराने नियम के तहत नवीनीकरण नहीं किया गया है। नए नियम के तहत सूचना दी गई इसके बाद भी नवीनीकरण नहीं किया गया। दुकानें धारा-22 के तहत सील की कार्रवाई की गई है।
कृषि उपज मंडी की सब्जी मंडी में 30 दुकानें सब्जी व्यापारियों को अलाट की गई हैं। इसमें 13 दुकानें बाहर की छोर पर हैं और 17 दुकानें भीतरी छोर में हैं। मंडी अधिकारियों का कहना है कि व्यापारी दुकानों का नवीनीकरण नहीं करा रहे हैं। तीन साल पहले तत्कालीन सचिव ने जिला प्रशासन के कार्यालय से दुकानों को खाली कराने बेदखली की कार्रवाई प्रस्तावित की गई थी। कुछ लोग कोर्ट चले गए। शेष लोग दुकानों का न तो नवीनीकरण करा रहे थे और न ही नोटिस का जवाब दिए। वर्तमान मंडी सचिव ने मामले का परीक्षण किया।
मंडी के व्यापारी मंडी सचिव से मिलकर कहा कि दुकानों का ताला खोल दीजिए, दुकानें के भीतर किसानों का माल रखा हुआ है। तौल कांटा भी उसी में बंद है। इससे कारोबार प्रभावित होगा। खुलवाने का आग्रह किया। मंडी अधिकारी एक नहीं सुने। सचिव ने कहा नोटिस जारी कर सात दिन का मौका दिया गया। न तो जवाब आया और न ही कोई व्यापारी इस कार्रवाई को लेकर जवाब प्रस्तुत किया है। सचिव ने आश्वासन दिया है कि नियम के तहत कार्रवाई होगी।
मंडी में 55 अनाज व्यापारियों का मामला कोर्ट में चल रहा है। इसलिए उनकी दुकानों को नोटिस और खाली कराने की कार्रवाई नहीं की गई है। कोर्ट का निर्णय आने के बाद नियम के तहत कार्रवाई होगी।
लक्ष्मी फल सब्जी, सुभाष खंडेलवाल, गणेश फल-सब्जी, शेष शब्बीर, कैलाश चंद्र, सलीम, मस्तान, अनिल ट्रेडिंग, रवि कुमार, शेष हारून, ज्ञानचंद्र, रोहित ट्रेडर्स, श्याम सुंदर, महावीर, अब्दुल, विशाल कुमार, रसीद, सेठी इंटर प्राइजेज, दिनेश, राजेंद्र कुमा कैलाश चंद्र, संजय कुमार, सुरेश कुमार हजारी लाल, रमेश चंद बाल गंगाधर, प्रमोद कुमार, विवेक कुमार, मोहम्मद आयूब, रमु श्यामलाल, हनीफ की दुकानें सील हुई हैं।