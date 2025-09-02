कृषि मंडी : नवीनीकरण नहीं कराने पर सब्जी मंडी में लाइसेंसी 30 दुकानें सील

शहर में पंधाना रोड पर सब्जी मंडी में दुकानों का नवीनीकरण नहीं कराने पर लाइसेंसी 30 दुकानों को सील कर दिया गया। यह कार्रवाई कृषि मंडी बोर्ड ने नवीन नियम के तहत है। इसकी सूचना से व्यापारियों में अफरा-तफरी मची है। सोमवार दोपहर कार्रवाई के दौरान लामबंद व्यापारी मंडी सचिव ओपी खेड़े से मिले। सचिव ने दो टूक जवाब दिया कि नोटिस का जवाब नहीं मिला। मंडी के पुराने नियम के तहत नवीनीकरण नहीं किया गया है। नए नियम के तहत सूचना दी गई इसके बाद भी नवीनीकरण नहीं किया गया। दुकानें धारा-22 के तहत सील की कार्रवाई की गई है।