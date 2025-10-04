एमपी के नए रेल प्रोजेक्ट के लिए 20 किलोमीटर लंबी सुरंग बनेगी, मिली हरी झंडी

महू-खंडवा रेल प्रोजेक्ट से इंदौर को काफी फायदा पहुंचेगा। गेज बदलने के कारण साउथ से होकर गुजरने वाली ट्रेनें इंदौर होकर जाएंगी। फिलहाल दक्षिण से चलने वाली ट्रेनें उज्जैन और खंडवा से डायवर्ट हो जाती हैं।



बता दें कि, इंदौर-बड़वाह के जंगलों में कटने वाले पेड़ों की भरपाई के लिए धार और झाबुआ में एक हजार हेक्टेयर जमीन में पौधे लगाए जाएंगे। वन विभाग के अधिकारियों ने जमीन चिन्हित कर ली है। रेलवे की मंजूरी का इंतजार है।



महू-खंडवा प्रोजेक्ट को लेकर वन विभाग और पर्यावरण मंत्रालय की कमेटी के बीच बैठक हुई थी। जिसमें कुछ आपत्तियां थी। इसे लेकर रेलवे ने वन विभाग को जवाब दिया था। आने वाले कुछ दिनों कमेटी हरी झंडी दे सकती है।

