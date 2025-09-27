चलती ट्रेन से गिरे, दोनों पैर गंवाए…फिर दोनों पैरों पर खड़े हुए

हादसे के बाद घर की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। पिता अस्वस्थ होने के बावजूक कामकाज की तलाश में इधर-उधर भटकते रहे। सुनील की पढ़ाई छठवीं क्लास तक ही सीमित रह गई थी। लेकिन नियति ने एक नई दिशा दिखाई और मई 2025 में उन्हें सोशल मीडिया के जरिए जानकारी लगी कि इंदौर में नारायण सेवा संस्थान द्वारा दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रदान किए जाने वाला शिविर लगाया जा रहा है। किसी तरह सुनील वहां पहुंचे। यहां पर उनके कटे हुए पैरों का नाप लिया गया।