बचपन में ही बुढ़ा रहे एमपी के एक दर्जन गांवों के बच्चे, कमजोर हो गई हड्डियां, दुखने लगे घुटने

Khandwa- एमपी के कई गांवों के बच्चे, बचपन में ही बुढ़ा रहे हैं। उनकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, जोड़ों में दर्द होने लगा है। प्रदेश के खंडवा के किल्लोद इलाके के बच्चे, खराब पानी के कारण इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। करीब एक दर्जन गांवों के पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है जिससे बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी बीमार हो रहे हैं। बच्चों के दांत पीले पड़ गए हैं और आंखों की रोशनी लगातार कम होती जा रही है। परेशान होकर कई ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और शुद्ध पेयजल की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। अब कलेक्टर ने भी इस समस्या को दूर करने की बात कही है।