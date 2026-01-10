10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

खंडवा

जब भी सोता हूं, सपने में दिखने लगती हैं वो तीन औरतें…

mp news: घर वालों ने तंत्र-मंत्र का सहारा लिया तो कुछ दिन ठीक रहा युवक लेकिन फिर उसके सपनों में आने लगीं वो तीन औरतें ।

2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Shailendra Sharma

Jan 10, 2026

khandwa

Whenever I sleep those three women start appearing in my dreams (demo pic)

mp news: मध्यप्रदेश के खंडवा से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां जिले के खालवा थाना इलाके के अंबापाट गांव में एक 25 साल के युवक ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। युवक महाराष्ट्र का रहने वाला था। युवक को उसके परिजन झाड़-फूंक और तंत्र-मंत्र कराने के लिए अंबापाट गांव में रहने वाली उसकी बहन के घर पर लेकर आए थे। युवक के खुदकुशी करने को लेकर परिजन ने चौंका देने वाली बात बताई है, परिजन के मुताबिक युवक को सपने में तीन औरतें दिखती थीं और उसे परेशान करती थीं ।

सपने में दिखती थीं तीन औरतें..

25 साल के रामदास को उसके परिजन कुछ समय पहले अंबापाट गांव में रहने वाली उसकी बहन के घर लेकर आए थे। परिजन के मुताबिक रामदास पर कोई बाहरी बाधा हावी थी। उसे सपने में तीन औरतें दिखती थीं जो उसे परेशान करती थीं और इसी कारण उसकी मानसिक स्थिति खराब हो रही थी। उन्हें पता चला था कि यहां एक बाबा है जो बाहरी बाधा भगाता है इसलिए वो रामदास को लेकर आए थे। गुरुवार को रामदास ने जंगल में जाकर जहर पी लिया था जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां देर रात उसकी मौत हो गई।

तीन महीने तक ठीक रहा और फिर..

मृतक रामदास के भाई प्रकाश ने बताया कि उसके भाई रामदास के सपने में तीन महिलाएं आती थीं। वह उसे परेशान करती थीं। डॉक्टर से इलाज कराने के साथ ही तांत्रिक बाबा को भी दिखाया था जिससे वो ठीक भी हो गया था। करीब तीन महीने तक वो ठीक रहा लेकिन कुछ दिनों से उसकी हालत फिर से बिगड़ रही थी। उसे फिर से वो तीन औरतें सपनों में दिखने लगी थीं। ये बात रामदास ने उसे व परिजन को बताई थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद रामदास का शव परिजन को सौंप दिया है।

ये भी पढ़ें

एमपी में बच्चे की चाहत में पति-पत्नी ने मंदिर में बनाए शारीरिक संबंध, मचा बवाल
गुना
guna

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Jan 2026 06:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / जब भी सोता हूं, सपने में दिखने लगती हैं वो तीन औरतें…

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में टू-लेन से फोर-लेन होगी ये रोड, केन्द्र सरकार से मिली मंजूरी

HIGHWAY
खंडवा

बचपन में ही बुढ़ा रहे एमपी के एक दर्जन गांवों के बच्चे, कमजोर हो गई हड्डियां, दुखने लगे घुटने

Children in a dozen villages of MP are aging prematurely due to fluoride-contaminated water
खंडवा

एमपी में पत्नी के सम्मान के लिए पति ने अपने पिता की ली जान

khandwa
खंडवा

बड़ी खबर: नर्मदा में अचानक बढ़ गया पानी, नदी में फंसे मजदूर, सामने आया कारण

खंडवा

एमपी में ‘140 करोड़’ रुपए में बन रहा ‘1275 मीटर’ लंबा सिक्स-लेन ब्रिज, जल्द होगा शुरु

six-lane-bridge
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.