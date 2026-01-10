जब भी सोता हूं, सपने में दिखने लगती हैं वो तीन औरतें…

25 साल के रामदास को उसके परिजन कुछ समय पहले अंबापाट गांव में रहने वाली उसकी बहन के घर लेकर आए थे। परिजन के मुताबिक रामदास पर कोई बाहरी बाधा हावी थी। उसे सपने में तीन औरतें दिखती थीं जो उसे परेशान करती थीं और इसी कारण उसकी मानसिक स्थिति खराब हो रही थी। उन्हें पता चला था कि यहां एक बाबा है जो बाहरी बाधा भगाता है इसलिए वो रामदास को लेकर आए थे। गुरुवार को रामदास ने जंगल में जाकर जहर पी लिया था जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां देर रात उसकी मौत हो गई।