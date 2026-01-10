जब भी सोता हूं, सपने में दिखने लगती हैं वो तीन औरतें…

Whenever I sleep those three women start appearing in my dreams (demo pic)
mp news: मध्यप्रदेश के खंडवा से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां जिले के खालवा थाना इलाके के अंबापाट गांव में एक 25 साल के युवक ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। युवक महाराष्ट्र का रहने वाला था। युवक को उसके परिजन झाड़-फूंक और तंत्र-मंत्र कराने के लिए अंबापाट गांव में रहने वाली उसकी बहन के घर पर लेकर आए थे। युवक के खुदकुशी करने को लेकर परिजन ने चौंका देने वाली बात बताई है, परिजन के मुताबिक युवक को सपने में तीन औरतें दिखती थीं और उसे परेशान करती थीं ।
25 साल के रामदास को उसके परिजन कुछ समय पहले अंबापाट गांव में रहने वाली उसकी बहन के घर लेकर आए थे। परिजन के मुताबिक रामदास पर कोई बाहरी बाधा हावी थी। उसे सपने में तीन औरतें दिखती थीं जो उसे परेशान करती थीं और इसी कारण उसकी मानसिक स्थिति खराब हो रही थी। उन्हें पता चला था कि यहां एक बाबा है जो बाहरी बाधा भगाता है इसलिए वो रामदास को लेकर आए थे। गुरुवार को रामदास ने जंगल में जाकर जहर पी लिया था जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां देर रात उसकी मौत हो गई।
मृतक रामदास के भाई प्रकाश ने बताया कि उसके भाई रामदास के सपने में तीन महिलाएं आती थीं। वह उसे परेशान करती थीं। डॉक्टर से इलाज कराने के साथ ही तांत्रिक बाबा को भी दिखाया था जिससे वो ठीक भी हो गया था। करीब तीन महीने तक वो ठीक रहा लेकिन कुछ दिनों से उसकी हालत फिर से बिगड़ रही थी। उसे फिर से वो तीन औरतें सपनों में दिखने लगी थीं। ये बात रामदास ने उसे व परिजन को बताई थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद रामदास का शव परिजन को सौंप दिया है।
