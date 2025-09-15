मवेशी चराने गए मजदूर पर गिरी आकाशीय बिजली, मची चीख-पुकार

MP News: मध्यप्रदेश के खंडवा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। जहां जंगल मवेशी चराने गए मजदूर की आकाशीय बिजली गई। ग्रामीणों की मदद से शख्स को आनन-फानन में अस्पताल लाया गया। यहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।



पूरा मामला बड़गांव पिपलोद यानी ऐड़ा गांव का बताया जा रहा है। रोज की तरह 55 वर्षीय मांगीलाल जंगल में मवेशी चराने के लिए गए थे। अचानक आकाशीय बिजली गिरी। जिसकी चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। जंगल में गांव के और भी लोग मौजूद थे। मांगीलाल को अचेत हालत में देखकर ग्रामीण घबरा गए।