एमपी में ‘ममलेश्वर लोक’ प्रोजेक्ट निरस्त, भारी विरोध के कारण बदलना पड़ा फैसला

MP News: मध्यप्रदेश की तीर्थनगरी में प्रस्तावित ममलेश्वर लोक प्रोजेक्ट को निरस्त कर दिया गया है।

खंडवा

image

Himanshu Singh

Nov 18, 2025

MP News: मध्यप्रदेश की तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में ममलेश्वर लोक बनाए जाने को लेकर पिछले कई दिनों से विरोध किया जा रहा था। प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए ममलेश्वर लोक प्रोजेक्ट को निरस्त कर दिया गया है। बीते दो दिनों से तीर्थनगरी की सभी दुकानों में ताला लगा हुआ था।

ममलेश्वर लोक निर्माण के विरोध में सोमवार से तीन दिवसीय नगर बंद का आह्वान किया गया था। दरअसल ममलेश्वर लोक योजना में ब्रह्मपुरी क्षेत्र से बड़ी संख्या में विस्थापन होना था। वहां के रहवासी अपनी जगह नहीं छोड़कर योजना को अन्य दूसरी जगह बनाने की मांग कर रहे है। स्थानीय निवासियों द्वारा सोमवार से शुरू किए गए ओंकारेश्वर नगर बंद का व्यापक असर देखने को मिला। नगर पूरी तरह बंद रहा। नगर के सभी गेस्ट हाउस, दुकान, नाव, छोटी बड़ी सभी दुकानें यहां तक ऑटो, टेंपो भी बंद रहे। मंगलवार को भी नगर बंद रहेगा।

अपर कलेक्टर के मुताबिक, ओंकारेश्वर में ममलेश्वर क्षेत्र को लेकर ममलेश्वर लोक बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है इसी अनुक्रम में सर्वे कार्य विगत दिनों में किया गया था। उक्त सर्वे कार्य के दौरान आम जनों के द्वारा ओंकारेश्वर में विरोध स्वरुप बंद का आव्हान किया गया है।

जनभावनाओं का रखा जाएगा ध्यान

प्रशासन द्वारा लोक भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में जिस जगह पर ममलेश्वर लोक का विस्तार किया जाना है उसे तत्काल निरस्त किया जाता है तथा यदि जनभावनाओं के अनुसार अन्यत्र ममलेश्वर लोक का निर्माण किया जाता है तो जनभावनाओं का आदर करते हुए सर्व सहमति से निर्णय लिया जायेगा।

119 करोड़ का प्रोजेक्ट था प्रस्तावित

सिंहस्थ 2028 से पहले ओंकारेश्वर में ममलेश्वर लोक का निर्माण होना था। जिसकी लागत 119 करोड़ रुपए थी। हालांकि, जब इसका सर्व कार्य शुरु हुआ तो इसका विरोध और तेज हो गया।

mp news

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / एमपी में ‘ममलेश्वर लोक’ प्रोजेक्ट निरस्त, भारी विरोध के कारण बदलना पड़ा फैसला

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘ममलेश्वर लोक’ के लिए टूटेंगे 190 मकान, गिराई जाएंगी 184 दुकानें; सर्वे शुरु

खंडवा

कृषि मंडी में मक्का की 44 % आवक ज्यादा, यूपी,राजस्थान में मांग, 1248 करोड़ की एडवांस बुकिंग

agricultural produce market
खंडवा

वन मित्र पोर्टल : सरकार आदिवासियों को देगी कृषि पट्टा, निरस्त आवेदनों का दोबारा होगा सत्यापन

Van Mitra Portal:
खंडवा

प्रियंका गांधी के पति बोले- हमें चाहिए शिव की शक्ति, बिहार में दोबारा चुनाव हों तो पलट जाएगा परिणाम

Robert Vadra seeks re-election in Bihar through paper ballot
खंडवा

स्कूल शिक्षा विभाग : 2500 छात्रों को नहीं मिली गणवेश राशि, 3000 बच्चों के खाते में ट्रांजेक्शन फेल

District Cooperative Bank Shivpuri is not giving the amount
खंडवा
