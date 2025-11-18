एमपी में ‘ममलेश्वर लोक’ प्रोजेक्ट निरस्त, भारी विरोध के कारण बदलना पड़ा फैसला

MP News: मध्यप्रदेश की तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में ममलेश्वर लोक बनाए जाने को लेकर पिछले कई दिनों से विरोध किया जा रहा था। प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए ममलेश्वर लोक प्रोजेक्ट को निरस्त कर दिया गया है। बीते दो दिनों से तीर्थनगरी की सभी दुकानों में ताला लगा हुआ था।



ममलेश्वर लोक निर्माण के विरोध में सोमवार से तीन दिवसीय नगर बंद का आह्वान किया गया था। दरअसल ममलेश्वर लोक योजना में ब्रह्मपुरी क्षेत्र से बड़ी संख्या में विस्थापन होना था। वहां के रहवासी अपनी जगह नहीं छोड़कर योजना को अन्य दूसरी जगह बनाने की मांग कर रहे है। स्थानीय निवासियों द्वारा सोमवार से शुरू किए गए ओंकारेश्वर नगर बंद का व्यापक असर देखने को मिला। नगर पूरी तरह बंद रहा। नगर के सभी गेस्ट हाउस, दुकान, नाव, छोटी बड़ी सभी दुकानें यहां तक ऑटो, टेंपो भी बंद रहे। मंगलवार को भी नगर बंद रहेगा।