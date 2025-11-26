बॉयज हॉस्टल में रात भर रही लड़की, पुलिस से बोली- मिलने गई थी..

बताया जाता है कि 9वीं कक्षा की छात्रा और छात्रावास में रहने वाले एक नाबालिग छात्र के बीच दोस्ती है। नाबालिग छात्र का एक दोस्त हॉस्टल आया था। रात में छात्रा हॉस्टल पहुंच गई थी। सुबह जब वह घर नहीं मिली जिसके बाद परिजन ने उसकी तलाश की तो कुछ देर बाद वह मिल गई । पिपलौद थाना प्रभारी निरीक्षक एसएन पांडे ने बताया कि जिला मुख्यालय से महिला पुलिस अधिकारी को बुलाया था। उन्होंने छात्रा के बयान दर्ज किए, जिसका वीडियो भी बनाया गया। छात्रा ने कहा है कि वह एक छात्र से मिलने के लिए हॉस्टल गई थी। उसके साथ कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद पुलिस ने उसे बाल कल्याण समिति के पास भेज दिया। यहां भी छात्रा थाने में दिए बयान पर अड़ी रही। टीआइ पांडे ने कहा कि बयानों में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जिसके आधार पर केस दर्ज किया जाए। छात्रा को परिवार के लोग अपने साथ ले गए।