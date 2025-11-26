Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

बॉयज हॉस्टल में रात भर रही लड़की, पुलिस से बोली- मिलने गई थी..

mp news: घर पर लड़की के न पहुंचने पर परिजन परेशान हो गए और उसकी तलाश की तो वो बॉयज हॉस्टल के पास मिली...।

2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Shailendra Sharma

Nov 26, 2025

khandwa

khandwa (demo pic)

mp news: मध्यप्रदेश के खंडवा में गुड़ी के बालक हॉस्टल में एक छात्रा के मिलने का मामला सामने आया है। छात्रावास में रहने वाला एक छात्र उसे ले आया था। रात में छात्रा यहीं रहीं। घर पर उसके नहीं मिलने पर परिजनों ने तलाश की तो बाहर मिली। इधर, छात्रा का कहना है कि वह अपने दोस्त से मिलने गई थी। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। लड़कों के हॉस्टल में रातभर लड़की के रहने का ये मामला चर्चाओं में बना हुआ है।

बॉयज हॉस्टल में रातभर रही लड़की

बताया जाता है कि 9वीं कक्षा की छात्रा और छात्रावास में रहने वाले एक नाबालिग छात्र के बीच दोस्ती है। नाबालिग छात्र का एक दोस्त हॉस्टल आया था। रात में छात्रा हॉस्टल पहुंच गई थी। सुबह जब वह घर नहीं मिली जिसके बाद परिजन ने उसकी तलाश की तो कुछ देर बाद वह मिल गई । पिपलौद थाना प्रभारी निरीक्षक एसएन पांडे ने बताया कि जिला मुख्यालय से महिला पुलिस अधिकारी को बुलाया था। उन्होंने छात्रा के बयान दर्ज किए, जिसका वीडियो भी बनाया गया। छात्रा ने कहा है कि वह एक छात्र से मिलने के लिए हॉस्टल गई थी। उसके साथ कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद पुलिस ने उसे बाल कल्याण समिति के पास भेज दिया। यहां भी छात्रा थाने में दिए बयान पर अड़ी रही। टीआइ पांडे ने कहा कि बयानों में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जिसके आधार पर केस दर्ज किया जाए। छात्रा को परिवार के लोग अपने साथ ले गए।

हॉस्टल की व्यवस्थाओं पर उठे सवाल

गुड़ी के बालक हॉस्टल में एक छात्रा का जाकर रात भर ठहरना कई सवाल खड़े कर रहा है। इसमें हॉस्टल अधीक्षक से लेकर कर्मचारियों की लापरवाही भी सामने आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले को दिनभर दबाने का प्रयास भी किया गया। वहीं इस मामले में प्रशासन की ओर से हॉस्टल अधीक्षक व कर्मचारियों पर किसी तरह की कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Nov 2025 10:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / बॉयज हॉस्टल में रात भर रही लड़की, पुलिस से बोली- मिलने गई थी..

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सांसद की अर्थी निकालने के बाद,एक्शन मोड पर भाजपा संगठन…सीएम हाउस से रात 11.30 बजे आया फोन

Farmer
खंडवा

हॉस्टलों में नहीं मिले गद्दे-कंबल, ठंड से बचने घर से लाए चादर, क्योंकि 55 लाख खाते में नहीं आए

Tribal Affairs Department
खंडवा

MP में किसानों ने BJP सांसद की निकाली अर्थी, करवाया मुंडन, फूट-फूटकर रोई महिलाएं

farmer protest bjp mp gyaneshwar patil arthi yatra onion price controversy mp news
खंडवा

नमो वन : सामूहिक प्रयास से 3000 पौधरोपण

plantation
खंडवा

कोयले से भरी मालगाड़ी के वेगन में भड़की आग, 3 दमकलों की मदद से बड़ा हादसा टला

Major Accident Avert
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.