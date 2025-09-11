Patrika LogoSwitch to English

खंडवा

देर रात शुरू हो गया मुंबई-दिल्ली ट्रेक, सुबह पटरी पर आई दोनों बोगियां, 12 ट्रेन हुई प्रभावित

दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रेक पर खंडवा स्टेशन से कुछ दूर डीरेल हुई मालगाड़ी को पटरी में लाने के लिए रेलवे अधिकारियों को काफी मशक्कत करना पड़ी। बेटरी हुए दोनों बोगियों को छोड़कर शेष बोगियों को हटाने में पांच घंटे लग गए। जिससे भुसावल से खंडवा आने वाली करीब 12 ट्रेन लेट हो गई।

खंडवा

Deepak sapkal

Sep 11, 2025

- खंडवा स्टेशन से कुछ दूर बड़ा कब्रिस्तान के पास पटरी से उतर गई थी दो बोगियां

बेपटरी हुई दोनों बोगिया सुबह करीब 6 बजे वापस पटरी पर आ सकी। दरअसल घटना मंगलवार रात की है। भुसावल से खंडवा की ओर आ रही मालगाड़ी स्टेशन के कुछ दूर बड़ा कब्रिस्तान के पास एक टर्न पर मुड़ रही थी। तभी इंजन ट्रेक से गुजर गया लेकिन उसके पीछे लगी दोनों बोगियां पटरी से उतर गई थी। इससे मुंबई-दिल्ली रूट बाधित हो गया।

करीब 12 ट्रेनों को भुसावल से खंडवा के बीच एक के पिछे एक खड़े करवा दिया गया। इधर रेलवे अधिकारी कर्मचारियों ने पहले तो दोनों बोगियों को शेष बोगियों को अलग किया और इंजन से मालगाड़ी को दूसरे लूप लाइन वाले ट्रेक पर ले जाकर खड़ा कर दिया। इसमें रात के 1 बजे गए थे। इसके बाद ट्रेक ओके कर ट्रेनों को निकाला गया।

Updated on:

11 Sept 2025 11:58 am

Published on:

11 Sept 2025 11:57 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / देर रात शुरू हो गया मुंबई-दिल्ली ट्रेक, सुबह पटरी पर आई दोनों बोगियां, 12 ट्रेन हुई प्रभावित

