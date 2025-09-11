देर रात शुरू हो गया मुंबई-दिल्ली ट्रेक, सुबह पटरी पर आई दोनों बोगियां, 12 ट्रेन हुई प्रभावित

बेपटरी हुई दोनों बोगिया सुबह करीब 6 बजे वापस पटरी पर आ सकी। दरअसल घटना मंगलवार रात की है। भुसावल से खंडवा की ओर आ रही मालगाड़ी स्टेशन के कुछ दूर बड़ा कब्रिस्तान के पास एक टर्न पर मुड़ रही थी। तभी इंजन ट्रेक से गुजर गया लेकिन उसके पीछे लगी दोनों बोगियां पटरी से उतर गई थी। इससे मुंबई-दिल्ली रूट बाधित हो गया।