Tax : एआइ …हैलो…रामजी मैं निगम से बोल रहा हूं… आपका टैक्स बाकी है जल्द जमा करें

जी हां, आपके पास ऐसा फोन आए तो घबराए नहीं। नगर निगम अब बकायादारों से टैक्स वसूली के लिए एआई के माध्यम से अलर्ट कॉल करेगा। प्रदेश में खंडवा नगर निगम ऐसा है, जिसने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह नई कवायद शुरू की है। इसका ट्रॉयल भी 1 सितंबर से शुरू कर दिया है। पहले चरण में करीब दो हजार बकायादारों को राशि जमा करने के कॉल की जाएगी। इसके लिए एआई आधारित वॉइस कॉल का उपयोग किया जाएगा।