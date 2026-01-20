जहां मिल रहा गंदे नाले का पानी, वहीं होगी मां नर्मदा की पूजा

नर्मदा जयंती को लेकर ओंकारेश्वर में जयंती महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। नर्मदा जयंती 25 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन घाटों पर पूजा-पाठ, दीपदान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तीर्थनगरी में मां नर्मदा के मैले होते आंचल को लेकर प्रशासन और नगर परिषद जरा भी गंभीर नहीं दिख रही है। गंदे नालों का पानी बिना ट्रीटमेंट के सीधे नदी में गिर रहा हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां मां नर्मदा की आरती, अभिषेक, दीपदान होना है, उस केवलराम घाट पर महोत्सव के लिए बन रहे मंच के ठीक पीछे नर्मदाजी में गंदे नाले का पानी मिल रहा है। श्रद्धालुओं का मानना है कि केवल एक दिन उत्सव मना लेने से मां नर्मदा स्वच्छ नहीं हो सकतीं, इसके लिए सालभर ईमानदार प्रयास जरूरी हैं।