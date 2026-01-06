मरम्मत पर खर्च किए 12 करोड़, समतल नहीं हुआ सनावद -खरगोन मार्ग

खरगोन. सडक़ें दुरुस्त हो, राहगीरों को गड्ढों से मुक्ति मिले इसके लिए सरकार पानी की तरह पैसा बहा रही है। लेकिन जमीनी स्तर पर इस राशि का सही उपयोग नहीं हो रहा। इसका ताजा उदाहरण खरगोन से सनावद तक बनी सडक़ के मेंटेनेंस में देखा जा सकता है। यहां मार्ग की मरम्मत के लिए 12 करोड़ रुपए खर्च किए गए, मगर मार्ग अभी भी गडबड़ है। कहीं असमतल सडक़ को ही सोल्डर नहीं भरे गए हैं। इससे आवाजाही प्रभावित हो रही है। खरगोन से सनावद से तक बनी इस सडक़ से रोजाना हजारों वाहनों की अजावाही होती है।

राहगीरों के अनुसार गोगांवा और अहीरखेड़ा के बीच कई जगह सडक़ असमतल है। इससे बाइक सवार फिसलते हैं, हादसों का डर हमेशा बना रहता है। इसके अलावा मार्ग की पटरियों पर भी काम ठीक से नहीं किया जा रहा। यदि वाहन सडक़ से नीचे उतरता है तो उसे वापस चढ़ाने में चालकों के पसीने छूटते हैं।