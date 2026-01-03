3 जनवरी 2026,

खरगोन

नए साल में 31 दंपती को मिला अनमोल उपहार…चेहरों पर छाई मुस्कान

खरगोन. साल के पहले दिन खरगोन जिला अस्पताल में 18 माताओं ने बेटी, 13 माताओं ने बेटों को दिया जन्म, 18 सीजर व 13 नॉर्मल प्रसव हुए। संतान सुख की यह अनुभूति लेकर दंपती भी खुश हुए, परिजन के चेहरों पर भी मुस्कान बिखरी।

खरगोन

Jan 03, 2026

31 couples received precious gifts in the New Year...smiles spread on their faces

बेबी के साथ मां रजनी व पिता निशांत।

खरगोन. वर्ष 2026 का स्वागत हर शख्स ने अपने अंदाज में किया। कोई धर्म स्थलों पर पहुंचा किसी ने उपहार भेंट किए। समय के संयोग से साल के पहले दिन जिले में 31 दंपती को अनमोल उपहार मिला। जिला अस्पताल में 31 दिसंबर को रात 12 से एक जनवरी की रात 12 बजे तक कुल 31 दंपतियों की गोद की किलकारी गंूजी। संतान सुख की यह अनुभूति लेकर दंपती भी खुश हुए, परिजन के चेहरों पर भी मुस्कान बिखरी।
सिविल सर्जन डॉ. राजकुमारी देवड़ा, महिला रोग विशेष डॉ. इंदिरा गुप्ता, राहनू रानू ने बताया जिला अस्पताल में 18 माताओं ने बेटी व 13 माताओं ने बेटों को जन्म दिया। 18 प्रसव ऑपरेशन व 13 प्रसव नार्मल हुए। साल के पहले दिन जन्में यह सभी बच्चे पूरी तरह स्वस्थ्य है। न्यू इयर पर मिले ईश्वर के इस अनमोल तोहफे को लेकर परिजन ने अस्पताल स्टॉफ का भी धन्यवाद किया। मैटरनिटी वार्ड में परिजन ने एक-दूसरे को मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया पर नए मेहमान के साथ फोटो भी अपडेट किए।

यादगार रहेगी तारीख

नवजात का जन्म देने वाली रजनी ने बताया यह दिन यादगार रहेगा। पति निशांत ने कहा- बच्चे का प्रत्येक जन्मदिन नूतन वर्ष के उपलक्ष्य में मनाएंगे। अस्पताल में जिन महिलाओं को ऑपरेशन से डिलेवरी हुई उसमें कुछ ने तारीख का चयन कर ही प्रसव कराया।

Hindi News / Madhya Pradesh / Khargone / नए साल में 31 दंपती को मिला अनमोल उपहार…चेहरों पर छाई मुस्कान

खरगोन

मध्य प्रदेश न्यूज़

