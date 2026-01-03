नए साल में 31 दंपती को मिला अनमोल उपहार…चेहरों पर छाई मुस्कान

खरगोन. वर्ष 2026 का स्वागत हर शख्स ने अपने अंदाज में किया। कोई धर्म स्थलों पर पहुंचा किसी ने उपहार भेंट किए। समय के संयोग से साल के पहले दिन जिले में 31 दंपती को अनमोल उपहार मिला। जिला अस्पताल में 31 दिसंबर को रात 12 से एक जनवरी की रात 12 बजे तक कुल 31 दंपतियों की गोद की किलकारी गंूजी। संतान सुख की यह अनुभूति लेकर दंपती भी खुश हुए, परिजन के चेहरों पर भी मुस्कान बिखरी।

सिविल सर्जन डॉ. राजकुमारी देवड़ा, महिला रोग विशेष डॉ. इंदिरा गुप्ता, राहनू रानू ने बताया जिला अस्पताल में 18 माताओं ने बेटी व 13 माताओं ने बेटों को जन्म दिया। 18 प्रसव ऑपरेशन व 13 प्रसव नार्मल हुए। साल के पहले दिन जन्में यह सभी बच्चे पूरी तरह स्वस्थ्य है। न्यू इयर पर मिले ईश्वर के इस अनमोल तोहफे को लेकर परिजन ने अस्पताल स्टॉफ का भी धन्यवाद किया। मैटरनिटी वार्ड में परिजन ने एक-दूसरे को मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया पर नए मेहमान के साथ फोटो भी अपडेट किए।