अलर्ट : 105 जगह से हुई पानी की सैंपलिंग, 38 नमूने पीएचई लैब पहुंचाए

खरगोन. नगरपालिका की टीम ने शहर के 33 वार्डों से अब तक 105 पानी के सैंपल लिए हैं। इसके अलावा शहर में वितरण के लिए बनी 8 टंकियों व करीब 20 कुंओं से भी पानी के जांच नमूने लेकर पड़ताल के लिए पीएचई लैब भेजा है, जिसकी रिपोर्ट सोमवार को आएगी। इसके बाद पता चलेगा कि हमारे शहर में सप्लाई होने वाला पानी कितना शुद्ध है।

नगरपालिका के जल शाखा प्रभारी संजय सोलंकी ने बताया टीमें लगातार फिल्ड में है। रविवार को भी कुछ वार्डों से सैंपलिंग की गई। कुछ पैरामीटर तो मौके पर नापे जा रहे हैं, जबकि टंकियों व कुओं के पानी का सैंपल पीएचई विभाग की लैब में भेजा है, जिसकी रिपोर्ट सोमवार तक पहुंचे। रविवार को भी टीमों ने अंजुमन नगर, तालाब चौक, मोहन टॉकीज क्षेत्र आदि का भ्रमण किया। इन स्थानों पर लिकेज की शिकायतें भी थी जिन्हें दुरुस्त किया गया है।