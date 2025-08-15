ये क्या?… नक्शे से ही गायब हो गई सरकारी जमीन, अधिकारी हैरान!

दल ने पहले दूसरी जमीन की नपती की, जिसमें 6 घंटे निकल गए। इसके बाद हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की बारी आई तो नक्शा देख सभी हैरान रह गए। जमीन का लोकेशन, खसरा नंबर कुछ भी दर्ज नहीं था। नपती रोक दी गई और पूरा दल वापस लौटना पड़ा। एसडीओ उर्मिला का कहना है कि यह प्रशासनिक लापरवाही है। एसडीएम के आदेश पर हम आए थे, लेकिन नक्शे में जमीन ही नहीं होना गंभीर मामला है। हम इस संबंध में कमिश्नर और कलेक्टर को शिकायत करेंगे। उधर, ग्राम पंचायत का कहना है कि यह देरी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। पहले भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन नपती आगे नहीं बढ़ी। (MP News)