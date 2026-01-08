अब शिकारियों की खैर नहीं…विभाग कसेगा शिकंजा

खरगोन. जिले में फैले वनक्षेत्र में वन्य जीवों का सुरक्षा दायरा मजबूत करने व शिकार की घटनाओं पर रोकथाम के लिए वन विभाग जिले में ऑपरेशन वाइल्ड ट्रैप-2 अभियान चलाएगा। इसकी शुरुआत 10 जनवरी से होगी। 15 फरवरी तक चलने वाले इस विशेष अभियान में जिले की तमाम 127 वन बीट में टीमें दस्तक देगी और जंगलों की खाक छानेगी। तय गाइडलाइन के मुताबिक गश्ती के दौरान वन राजस्व सीमा से लगे वन क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र की बागड़, फैंसिंग में सर्चिंग होगी।

गौरतलब है कि नर्मदा पट्टी में बीते कुछ माह में तेंदुए के जाल व फंदों में फंसे मिले थे। संभावना जताई जा रही थी कि शिकार की दृष्टि से यह जाल बिछाया था। ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए ही ऑपरेशन वाइल्ड ट्रैप-2 चलाया जाएगा, ताकि वन्य-जीवों के अवैध शिकार के शिकारियों व मांस के शौकीन व्यक्तियों द्वारा अपनाए जाने वाले फंदे, विद्युत करंट, खटका जैसे साधन से शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। गौरतलब है पत्रिका ने बीते माह ही नर्मदा पट्टी में बढ़ रहे तेंदुओं की संख्या व सुरक्षा व्यवस्था कमजोर शिक्षक से खबर प्रकाशित की थी।