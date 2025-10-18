Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खरगोन

एमपी की नई रेललाइन से प्रभावित 6 गांव के किसानों को मिलेगा मुआवजा, आदेश जारी

MP News: मध्यप्रदेश की बहुप्रतीक्षित मनमाड़-इंदौर रेल परियोजना की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज हो गई है।

less than 1 minute read

खरगोन

image

Himanshu Singh

Oct 18, 2025

khargone news

MP News: मध्यप्रदेश की बहुप्रतीक्षित मनमाड़-इंदौर रेल परियोजना को लेकर अब क्षेत्रवासियों के खुशी की खबर है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। कसरावद तहसील के छह गांवों के 111 किसानों की भूमि अधिग्रहण के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही दशकों पुराने इस सपने को साकार होने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ गया है। करीब 18 हजार करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को एक साल पहले केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है।

एमपी में अधिग्रहण प्रक्रिया तेज

महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब मध्यप्रदेश में भी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। कसरावद तहसील के इन गांवों की भूमि होगी अधिग्रहित जरौली के 37 किसान, औरंगपुरा के 27, नगावां के 21, कठोरा के 19, ज्ञानपुर के 6, सत्राटी के 1 किसान की भूमि अधिग्रहित की जाएगी। कुल मिलाकर 111 किसानों की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इसमें औद्योगिक क्षेत्र निमरानी का हिस्सा भी शामिल है।

मनमाड़-इंदौर रेल संघर्ष समिति के प्रमुख मनोज मराठे ने बताया कि राजपुर और ठिकरी जिला बड़वानी के बाद अब खरगोन जिले की कसरावद तहसील में भूमि अधिग्रहण की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। संघर्ष समिति के खरगोन प्रभारी चावला ने बताया कि 19 सितंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार रेलवे अधिनियम 2008 की धारा 20(7)(2) के तहत प्रभावित व्यक्ति अधिग्रहण पर 30 दिनों के भीतर अपनी लिखित आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी एवं भूमि अर्जन अधिकारी कसरावद को प्रस्तुत कर सकते हैं।

कसरावद एसडीएम सत्येंद्र सिंह बैरवा ने कहा कि रेलवे एक्ट की धारा 20(ए) के अंतर्गत मनमाड़-इंदौर रेल लाइन का गजट नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। नियम अनुसार भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया विधिवत प्रारंभ कर दी गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Oct 2025 08:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khargone / एमपी की नई रेललाइन से प्रभावित 6 गांव के किसानों को मिलेगा मुआवजा, आदेश जारी

बड़ी खबरें

View All

खरगोन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

big news: होटल में सब इंस्पेक्टर की मिली लाश

KHARGONE
खरगोन

मुंबई-आगरा नेशनल हाइवे पर नर्मदा पर बने संजय सेतु पुल में आई दरार, मेंटेनेंस के चलते लगा भारी जाम

Sanjay Setu Bridge Crack
खरगोन

बड़ी खबर: MP के ‘कथावाचक’ के बेटे ने लगाई फांसी, घर में पसरा मातम

kathavachak damodar moyde son nikhil died khargone mp news
खरगोन

MP में शूट हो रही Bhuvan Bam की वेब सीरीज, स्थानीय लोगों को बना रहे प्रोजेक्ट का हिस्सा

Bhuvan Bam The Revolutionaries shooting narmada ghats mp news
खरगोन

एमपी में 1 लाख रूपये की रिश्वत लेते पकड़ाया सरपंच पति, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

khargone
खरगोन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.