खेल के मैदान पर बवाल… खिलाडिय़ों ने फाड़े सर्टिफिकेट, फेंके मेडल

खरगोन. स्टेडियम मैदान पर गुरुवार को सांसद खेल महोत्सव का समापन हंंगामे की भेंट चढ़ गया। यहां जिन खिलाडिय़ों को पुरस्कृत किया गया उन्होंने सर्टिफिकेट फाडकऱ हवा में उछाल दिए और मेडल भी फेंक दिए। खिलाडिय़ों का कहना है कि दूर-दूर से महोत्सव में भाग लेने के लिए आए हैं। पहले नकद पुरस्कार देने की बात कही थी, समापन पर सर्टिफिकेट और मेडल दे दिए। यहां कोई सुविधाएं नहीं दी गई। मेडल घर पर डिब्बा भरकर है। नकद पुरस्कार देना था। खिलाडिय़ों ने इसी मसले पर हंगामा कर दिया और देखते ही देखते स्थिति खींचतान वाली बन गई।

सांसद खेल महोत्सव के समापन पर खिलाडिय़ों द्वारा इस तरह सम्मान को ठुकराना किसी के गले नहीं उतरा। खिलाडिय़ों ने मैदान पर ही प्रमाण पत्र फाड़े और हवा में उड़ा दिए। मेडल भी मैदान में फेंके गए। नकद पुरस्कार की मांग को लेकर खिलाडिय़ों का यह प्रदर्शन यहां तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने राज्यसभा सांसद सुमेरसिह सोलंकी के सामने खुला विरोध दर्ज कराया। खिलाड़ी छात्राओ का आरोप है कि नकद राशि देने का प्रचार किया गया था, लेकिन समापन के समय खिलाडिय़ों को खाली हाथ लौटना पड़ा। शुरुआत में तो राज्यसभा सांसद सुमेरसिंह सोलंकी छात्रों को समझाने का प्रयास करते नजर आए, लेकिन हालात बिगड़ते देख वे अपने वाहन में बैठकर वहां से निकल गए। छात्रा खिलाडिय़ों का आरोप था कि बड़वानी जिले में खिलाडिय़ों को नगद राशि दी गई, लेकिन यहां हमें सिर्फ प्रमाण पत्र थमा दिए गए। समारोह में राज्यसभा सांसद सहित कलेक्टर भव्या मित्तल, एसपी रविंद्र वर्मा मौजूद थे।