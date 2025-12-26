26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खरगोन

मिस्टर नटवरलाल….बेटी के हाथ पीले करने की कहानी बताकर सराफा कारोबारी को नकली आभूषण दिए, बदले में असली जेवर, नकदी लेकर हो गए फरार

खरगोन. जिले की बेडिय़ा पुलिस ने सराफा कारोबारी को नकदी सोना थमाकर धोखा देते हुए 17 लाख नकद व तीन लाख के आभूषण ले जाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के दो बदमाशों को पकड़ा है। ठगी की यह साजिश शातिर बदमाशों ने प्लान के साथ रची और उसे अंजाम भी दिया। आरोपियों ने पहले कारोबारी से दोस्ती की, भरोसा जीता और मौका पाकर लाखों की ठगी को अजाम दिया था।

2 min read
Google source verification

खरगोन

image

Gopal Joshi

Dec 26, 2025

Mr. Natwarlal... Told a story about his daughter's wedding and gave him fake jewelry, then fled with the real jewelry and cash.

पुलिस गिरफ्त में ठगोरे।

खरगोन. बेटी की शादी करने की बेबसी बताकर हरियाणा व राजस्थान के दो शातिर बदमाशों ने बेडिय़ा के एक सराफा व्यापारी को नकदी आभूषण थमाए और बदले में 17 लाख रुपए नकद व तीन लाख के असली आभूषण चुराकर रफुचक्कर हो गए। अंतर्राज्यीय गिरोह के इन बदमाशों को पकडऩे के लिए पुलिस ने शहर-शहर खाक छानी। आखिरकार बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उनके कब्जे से ठगी के 17 लाख रुपए नकद व आभूषण पुलिस ने बरामद किए हैं। इस पूरी धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए शातिर बदमाशों ने पहले सराफा व्यापारी का भरोसा जीता। तीन-चार बार दुकान से खरीदी भी की। पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी डॉ. रविंद्र वर्मा ने गुरुवार को मामले का खुलासा किया है।
एसपी ने बताया 28 नवंबर 2025 को बेडिय़ा स्थित सोम्य ज्लेलर्स के संचालक दीपक मुछाल ने पुलिस को बताया कि 27 नवंबर को उत्तरप्रदेश के मथूरा जिले के जौनाई थाना जेत निवासी धर्मेन्दर पिता राजवीर व हरियाणा जिला गुडग़ांव के सताजना निवासी बिजेन्द्र पिता राजकुमार दुकान पर आए। दोनों ने पूर्व में भी तीन-चार बार इसी ज्वेलर्स से आभूषणों की खरीदी की थी। उन्होंने बताया कि बेटी की शादी के लिए सोने, चांदी के जेवर व नकदी दस लाख की जरूरत है। दोनों के पास 230 ग्राम वजनी 23 सोने की पुतलियां थी, जिनके बदले दीपक मुछाल ने उन्हें तीन लाख के सोने-चांदी के आभूषण एवं 17 लाख रुपए नकदी दिए। दोनों शख्स ने व्यापारी को भरोसा दिया कि 10 दिन में वे 23 सोने की पुतलियों को रुपए जमा कर ले जाएंगे। उनके जाने के बाद व्यापारी ने 23 सोने की पुतलियों की जांच कराइ तो उसकी आंखें फटी रह गई। यह नकली सोना निकला। दोनों व्यक्तियों की तलाश भी की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा तो थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई।

सीसीटीवी फुटेज की मदद से पिथमपुर पहुंची पुलिस, यहां से लगा सुराग

एसपी ने बताया ठगी की इस घटना को उजागर करने के लिए एएसपी ग्रामीण शकुंतला रुहल, बड़वाह एसडीओपी अर्चना रावत के मार्गदर्शन व बेडिय़ा टीआई धर्मेन्द्र यादव के नेतृत्व में टीम गठित की। साइबर सेल को भी काम सौंपा। पुलिस टीम ने क्षेत्र में 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और पीथमपुर तक पहुंची। वहां पता चला कि दोनों ने यहां फर्जी दस्तावेजों पर किराए का कमरा लिया था, अब यहां से भी फरार है। पुलिस को सुराग मिला कि बिजेंद्र जयपुर में और धर्मेंद्र मथुरा में है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। निशानदेही पर 17 लाख नकद, तीन लाख के आभूषण बरामद किए। दोनों को कोर्ट में पेश किया।

ऐसे देते थे वारदात को अंजाम

आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वह उनके गिरोह के साथ विभिन्न स्थानों पर नाम बदल-बदलकर रहते थे। सराफा व्यापारियों से दुकान पर जाकर मिलना और भरोसा जीतकर पहले खरीदारी करते थे। जब व्यापारियों को विश्वास हो जाता तब किसी मजबूरी का नाम लेकर कम दाम में नकली सोने को असली बता कर गिरवी रखते और रुपए लेकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने उनके पास से जो मोबाइल व सिम जब्त की वह भी फर्जी दस्तावेजों पर ली थी।

अन्य राज्योंं में भी ठगी की आशंका

टीआई ने बताया अंदेशा है कि बदमाशों ने गिरोह के साथ मिलकर अन्य राज्यों में भी इस तरह की ठगी की है। फिलहाल उन्हें कोर्ट में पेश किया है। यहां से राजस्थान पुलिस उनका रिमांड लेकर पूछताछ करेगी। ठगी के इस पर्दाफाश पर एसपी ने टीम को दस हजार रुपए इनाम देने की घोषणा की। उधर, खुलासे पर बेडिय़ा सराफा व्यापारी एसोसिएशन ने भी पुलिस का सम्मान व इनाम स्वरूप 10 हजार इनाम दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Dec 2025 10:59 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khargone / मिस्टर नटवरलाल….बेटी के हाथ पीले करने की कहानी बताकर सराफा कारोबारी को नकली आभूषण दिए, बदले में असली जेवर, नकदी लेकर हो गए फरार

बड़ी खबरें

View All

खरगोन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खेल के मैदान पर बवाल… खिलाडिय़ों ने फाड़े सर्टिफिकेट, फेंके मेडल

Chaos on the sports field... Players tore up certificates and threw away medals.
खरगोन

निमाड़ी स्टाइल में नए साल का स्वागत… मिट्टी-लकड़ी के बने घरोदों में ठहरेंगे पर्यटक…

Welcoming the New Year in Nimar style... Tourists will stay in houses made of mud and wood...
खरगोन

उम्मीद की किरण… नए साल में मेडिकल कॉलेज निर्माण को मिल सकती है गति….

A ray of hope... Medical college construction may gain momentum in the new year...
खरगोन

राज्यपाल ने महेश्वर के अहिल्या घाट पर की मां नर्मदा आरती

The Governor performed Maa Narmada Aarti at Ahilya Ghat in Maheshwar.
खरगोन

मुंबई-आगरा हाईवे पर खड़ी कार में मिली युवक की डेड बॉडी

khargone
खरगोन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.