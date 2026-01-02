रक्तदान में खरगोन जिला अव्वल…सालभर में 16598 दाताओं ने किया रक्त का दान

खरगोन. जिला अस्पताल में 23 सालों से संचालित ब्लडबैंक में पहली बार 2025 में सबसे ज्यादा ब्लड का संग्रहण हुआ है। शासन स्तर से बैंक को 17 हजार यूनिट रक्त संग्रहण का लक्ष्य मिला था। इसके एवज में यहां 16598 डोनर्स ने रक्तदान किया और जरूरतमंदों की मदद की। लक्ष्य के एवज में संग्रहण का यह आंकड़ा प्रदेश में जिला अस्पतालों की फेहरिश्त में सबसे टॉप पर है। क्षमता अनुरूप रक्त संग्रहण होने से यहां के मरीजों को समय पर ब्लड तो उपलब्ध कराया ही है, अन्य अस्पतालों को भी मदद पहुंचाई है।

ब्लड बैंक अधिकारी डॉ. विनयसिंह चौहान व सचिन चौहान ने बताया वर्ष 2025 में 31 दिसंबर तक कुल 16598 लोगों ने रक्तदान किया। इसमें 19569 पुरुष व 502 महिला रक्तदाता शामिल हैं। सालभर में कुल 129 कैंप लगे हैं, जहां से 4877 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ है।