नालियों में डले पानी के पाइप इंदौर जैसी घटना की फैला रहे दहशत

खरगोन. इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 14 लोग असमय काल के गाल में समा गए। इस ह्रदयविदारक घटना का असर शहर के जनमानस पर भी है। करीब दो लाख आबादी वाले खरगोन शहर में 97.31 करोड़ की जलावर्धन योजना से पानी का सप्लाई किया जा रहा है, मगर लापरवाहियां यहां भी सिस्टम के निष्क्रिय रवैये का उजागर करती है। कई वार्डों में पानी के पाइप नालियों के बीच से निकाले गए हैं। कम प्रेशर व मटमैले पानी की सप्लाई को लेकर पहले भी रहवासी आक्रोश जता चुके हैं। हालांकि इंदौर की घटना के बाद जिम्मेदार अलर्ट मोड पर जरूर है। इंटेकवेल से लेकर पानी की टंकियों तक लगातार पड़ताल की जा रही है।

शुक्रवार को जल शाखा व जलार्वधन योजना का काम करने वाली जेएमसी कंपनी के कर्मचारियों ने उन इलाकों का जायजा लिया जहां नालियों से होकर लाइन गुजर रही है। नपा के जल शाखा प्रंभारी संजय सोलंकी ने बताया शहर में बने वॉटर टेंकों सहित इंटेकवेल, वाटर वक्र्स का भी निरीक्षण किया है। पानी की जांच नियमित हो रही है। नदी से सीधे इंटेकवेल आ रहे रॉ पानी व बाद में फिल्टर वाले पानी को विभिन्न पैरामीटर पर जांच रहे हैं। जेएमसी कंपनी को जिम्मा दिया है कि टंकियों के आसपास सफाई बनाए रखे। इसमें किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए।