निमाड़ी स्टाइल में नए साल का स्वागत… मिट्टी-लकड़ी के बने घरोदों में ठहरेंगे पर्यटक…

खरगोन. चटक रंगों के मांडने। गोबर के लीपन से दमकती दीवारें। सजी-धजी बैलगाडिय़ां और निमाड़ी व्यंजनों की महक। जी हां! नए साल को सेलिबे्रट करने के लिए जिले के होम स्टे वाले गांव बोथू में कुछ इसी तरह की तैयारियां देशी-विदेशी पर्यटकों की अगुवाई में की जा रही है। होम स्टेम में आकर नए साल का स्वागत करने वालों की उत्सुकता ऐसी है कि यहां 15 दिसंबर से ही बुकिंग शुरू हो गई है। इक्का-दुक्का तारीखों को छोडकऱ 31 दिसंबर तक के दिन रिजर्व किए गए हैं। नए साल के स्वागत को लेकर की गई इन तैयारियों के बीच होम स्टे संचालक पर्यटकों को निमाड़ी व्यंजन अमाड़ी की भाजी, ज्वार की रोटी के अलावा ताजा दूध की रबड़ी और दूध कड़ी भी खिलाएंगे।

जिले में ग्रामीण पर्यटन योजना के तहत नावघाटखेड़ी, बोथू और केरियाखेड़ी गांव में 16 होम स्टे बनाने का लक्ष्य रखा था। 11 होम स्टे पूरी तरह तैयार है केरियाखेड़ी के 5 का काम 90 प्रतिशत हो चुका है। जो होम स्टे तैयार हैं वहां अब तक उत्तराखंड, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, यूपी, छत्तीसगढ़ राज्यों के अलावा विदेशी पर्यटक भी दिन गुजार चुके हैं।